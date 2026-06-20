Эксперт: угрозу нападения России на страны Балтии надо воспринимать посерьёзнее

Он считает, что страны Балтии в целом были очень активны и предпринимали правильные меры. В политическом плане они тоже действовали правильно, побуждая Европу сильнее поддерживать Украину и больше внимания уделять своей обороне.

"Речь не идёт о том, что вы чего-то не делаете. Думаю, что страны Балтии почти всё делают правильно. Однако не хватает нарративов о российской угрозе. Разведслужбы говорят, что это не произойдёт именно сейчас, но это не означает, что не произойдёт вообще. Это всего лишь wishful thinking (стремление принимать желаемое за действительное - Ред.), потому что Путин может мобилизовать армию и в течение нескольких месяцев они будут готовы что-то делать, причинить какой-то вред", - подчеркнул профессор в интервью.

Шеремета не отрицает, что у него есть определённые разногласия с латвийскими политиками, в том числе с главой МИД Байбой Браже, по поводу того, насколько не защищены от нападений России страны Балтии.

"Считаю, что они не защищены. И причина в том, что Украина для русских уже перестала быть досягаемой целью. Путин от Украины получил почти всё, что мог. Он больше ничего получить не может. А от стран Балтии - может. Если посмотреть российские пропагандистские каналы, там чётко говорят о том, что Россия уже в состоянии войны со странами Балтии. Они уже в состоянии войны с Польшей и другими европейскими странами. Почему не сделать всё это настоящей войной? Российский народ легко принял бы это. Русские радовались бы. Это всё, что нужно Путину", - убеждён эксперт.

Шеремета предупреждает, что Россия может отвести войска с нынешнего театра военных действий в Украине, так как Украина не собирается просто отправлять своих людей в "мясорубку" потому только, что Россия отвела бы от линии фронта, скажем, 200 тысяч человек.

"Эти люди активны, вооружены, умеют воевать, и их могут переместить в балтийский регион. Думаю, что это очень реальная возможность. Очень маленький шанс, но он есть", - предупредил профессор.

Он считает, что в странах Балтии недостаточно дискуссий о такой возможности и чётких информационных кампаний. По мнению экономиста, надо чаще моделировать ситуацию, которая возникла бы, если бы линия фронта была каким-то образом заморожена и внезапно российская армия численностью 200 тысяч человек встала бы рядом с границей с Финляндией и странами Балтии.

"Мы должны думать намного быстрее. Эти разговоры должны быть и в политике, и в СМИ, потому что, по-моему, это и есть то, что могли бы улучшить страны Балтии. В отношении военной готовности, поддержки Украины, стараний продвигать ЕС, думаю, страны Балтии всё делают правильно", - считает эксперт.

Шеремета уверен, что наибольшая угроза для стран Балтии существует, пока в США у власти Доналд Трамп, при этом вероятность, что Путин её осуществит в ближайшие пару лет, он оценивает примерно в 10%.

Что касается НАТО, то альянс, по мнению эксперта, именно сейчас наиболее ослаблен: "Мы надеемся, как на магию, на то, что 5-я статья договора НАТО вступит в действие, как только произойдёт нападение на страны Балтии. Но давайте просто разыграем этот сценарий. Что это вообще означает? Значит ли это, что Франция вдруг пошлёт, скажем, 20 тысяч солдат в страны Балтии? США, возможно, даже не будут участвовать, лишь напомнят, что Европа американцев, дескать, предала в войне с Ираном. Если Европа тогда ничего не делала, зачем нам теперь отправлять войска? Поэтому забудьте о США. А Европа уже потратила так много средств на Украину, что осталось уже немного. Что тогда вообще означает эта 5-я статья? В данный момент она больше напоминает бумажного тигра", - к такому выводу приходит американский профессор.