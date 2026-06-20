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«Мне разонравился Янов день»: размышления накануне праздника

Редакция PRESS 20 июня, 2026 19:53

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LETA

Хотя Янов день многие ожидают с нетерпением, всё же праздника ждут не все. Кто-то просто мечтает о длинных выходных, кто-то работает, а кто-то, как автор этого поста на платформе "Тредс", в празднике разочаровался.

"Во всём остальном я - латышка до мозга костей, но мне перестал нравиться Янов день, точнее - перестал интересовать как праздник! Каждый год перед этим испытываю тревогу - куда кинуться, куда деться... В жизни бывали разные торжества, но куда испарился Янов дух? Сидеть на траве, жарить мясо и пить пиво - скучно... К тому же кто-то 100% вспомнит, что ты хористка, и захочет, чтобы ты спела.... Конечно, очень много всяческих предложений в полуэтническом стиле, но душа ко всему этому просто не лежит... Интересно, как зовут Гринча - похитителя Янова дня?" - пишет Эвия.

Как оказалось, она не одинока - многие утратили ощущение праздника по разным причинам. Просто, возможно, раньше стеснялись об этом писать или не сочли нужным.

- С тех пор, как мы начали праздновать солнцеворот, который в этом году выпадает на 21 июня, коммерциализированное мероприятие 23 июня кажется пьянкой у костра и... больше не манит, правда. Настоящий Янов дух в другом.

- Давно уже празднование Янова дня не интересует. Потому что только пиво, сыр, пироги, костёр и жарка мяса = пикник. Не хватает тех ощущений, которые были годы назад. Со всеми традициями и тем, почему вообще раньше отмечали этот праздник. Может, просто правильных людей вокруг нет, которые создавали бы этот настрой.

- Привет сотоварищу! Меня этот праздник тоже вгоняет в тревогу. Не нравится этот праздник! И это праздничное корыстолюбие без конца и края. У касс люди сердитые, злые, переутомлённые, а тележки для покупок настолько полные, что всё высыпается... так можно продолжать и продолжать... Поэтому я предпочитаю покой, тишину и чтение хорошей книги!

- Мне нравится в вечер Лиго сидеть в своём саду у костра... в одиночестве.

- А как быть с временем, проведённым с друзьями? Или семьёй? Или любыми близкими? Приемлемым для себя способом. Мне кажутся прекрасными эти короткие ночи, а сценарий праздника (любого) пишем мы сами! За прекрасный праздник!

- Присоединяюсь, не интересует этот праздник пивохлёбов и пожирателей шашлыкка. Зашла сегодня в магазин и оцепенела - повсюду алкоголь!

- Это единственный праздник летом, а что может быть лучше посиделок в сельской местности, на природе, с шашлыком и пивом, слушания песен Лиго и сидения у костра до рассвета? Конечно, кто-то скажет, что это можно делать в любой другой день лета, но это уже не то.

- Я думала, что я одна такая. Нечему радоваться, солнце поворачивается во тьму. Счастливого Рождества!

- Меня пьянка тоже не интересует, поэтому уже второй год отправляемся в поездку за пределы Латвии.

- Дай пять! Я тоже не справляю!

- Ты старая. Лет в двадцать Янов день - самый лучший праздник в году. Когда цветок папоротника искать больше не хочется, то этот праздник и в самом деле мимо - лучше сидеть у телевизора и смотреть старый концерт Паулса. Мышление, инстинкты, гормоны, мир - всё изменилось.

- Я работаю в магазине - отгадайте с трёх раз, насколько мне нравятся любые праздники. А у меня на праздник обычно выходной.

- Меня давно уже тревога не беспокоит - просто использую как обычный выходной, спокойно. Хорошо, если ещё не забуду мужа поздравить. Совершенно уже не интересует это переедание (а перепой вообще никогда не практиковала).

- Мне он никогда не нравился! Но, скорее всего, это потому, что я никогда по-настоящему не справляла согласно традициям и не знаю, как "правильно" надо праздновать!

- Я уже лет двадцать Янов день отмечаю так же, как Рождество и Новый год: за игрой на компьютере, с пачкой чипсов.

- Мой идеальный праздник Лиго - где-нибудь у воды, в палатке, в тишине. Костёр, жарим мясо, колбасу, печём картошку. И пьяных обормотов рядом нет.

- Я уже лет десять, наверное, не справляю практически ни один праздник - я их не ощущаю как праздники. В мире всё перевернулось с ног на голову.

 

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