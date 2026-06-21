Китайская компания презентовала переносной лазерный комплекс для борьбы с дронами

Новая система входит в линейку лазерных комплексов «Ли Цзянь» (что можно перевести как «острые мечи»). Более крупные версии этих систем, по данным разработчиков, способны поражать цели на дистанции до примерно 1200 метров, однако переносная версия имеет меньшую дальность, так как основное внимание уделено мобильности и использованию в полевых условиях. Принцип работы устройства основан на концентрации лазерного луча на цели, например на беспилотном летательном аппарате. Энергия луча способна повреждать ключевые элементы дрона, включая кабели, оптические датчики и камеры, а также вызывать перегрев аккумуляторных батарей.

В результате выхода из строя критически важных систем дрон теряет управление и падает. Главным преимуществом новой разработки является её компактность. По представленным данным, переносные варианты системы могут использоваться одним солдатом, что ранее было характерно только для значительно более тяжёлых стационарных или транспортируемых установок. Так, модель «Ли Цзянь II» имеет массу около 30 килограммов, а более лёгкая версия «Ли Цзянь III» — около 25 килограммов.

По оценкам специалистов, подобные лазерные системы требуют значительной энергетической мощности, поскольку боевые лазеры такого класса обычно работают в диапазоне от 20 до 50 киловатт. Кроме того, им необходимы мощные системы охлаждения, так как перегрев остаётся одной из ключевых технических проблем направленного энергетического оружия.

В отношении новой системы заявляется, что она способна быстро восстанавливать рабочую температуру после перегрева, а цикл охлаждения занимает менее 5 секунд, однако технические детали этого решения не раскрываются. Несмотря на технологический прогресс, эксперты отмечают и ограничения подобных систем. Лазерное оружие сильно зависит от погодных условий: дождь, туман, дым и пыль способны рассеивать луч и снижать его эффективность. Также такие системы требуют прямой видимости цели, что ограничивает их применение в сложной местности и городской застройке.

Дополнительной проблемой является необходимость удержания луча на цели в течение определённого времени для нанесения критического урона. В отличие от огнестрельного оружия, которое поражает цель мгновенно, лазер воздействует постепенно, что усложняет борьбу с быстрыми и маневрирующими беспилотниками. Остаётся также открытым вопрос эффективности против атак роя дронов, когда одновременно задействовано большое количество целей. Тем не менее система рассматривается как возможное направление развития средств противодействия беспилотникам. В перспективе подобные технологии могут привести к тому, что лазерные комплексы станут штатным вооружением пехоты наряду с автоматами и противотанковыми средствами.