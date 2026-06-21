Данные спутников: Эль-Ниньо усиливается, увеличивая риск погодных рекордов в 2026 году

Эль-Ниньо влияет на погоду во многих регионах мира. Обычно из-за него на юго-западе США выпадает больше дождей, а в Австралии и Индонезии чаще случаются засухи. 11 июня Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) официально объявило о начале Эль-Ниньо. Причиной стало то, что температура воды в центральной и восточной частях Тихого океана несколько месяцев подряд была как минимум на 0,5 °C выше нормы.

На изображение в центральной и восточной частях Тихого океана видны аномалии температуры поверхности воды (отмечены красным цветом) / © NASA Earth Observatory / Lauren Dauphin

Учёные NASA также заметили другой важный признак Эль-Ниньо — повышение уровня моря в некоторых районах океана. Когда вода нагревается, она расширяется и занимает больше места, поэтому поверхность океана становится выше. По этой причине высота моря помогает учёным оценивать температуру воды и количество накопленного тепла.

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich, запущенный в 2020 году, зафиксировал области с повышенным уровнем моря в центральной и восточной части Тихого океана. Для анализа специалисты NASA убрали из данных влияние сезонных изменений и долгосрочных климатических тенденций, чтобы лучше увидеть эффект именно от Эль-Ниньо.

Первые признаки этого явления появились ещё весной 2026 года. Тогда спутник обнаружил огромные массы тёплой воды, известные как волны Кельвина. Они двигались из западной части Тихого океана в восточную. Это происходит, когда пассаты — постоянные ветры над океаном — ослабевают или временно меняют направление.

В результате тёплая вода скапливается у берегов Америки, а подъём холодной воды из глубины океана уменьшается. Из-за этого поверхность океана становится ещё теплее.

Наблюдения за уровнем моря позволяют учёным оценивать не только температуру поверхности, но и количество тепла, накопленного в более глубоких слоях воды. Это важно, потому что именно большие запасы тепла под поверхностью оказывают сильное влияние на климат и погоду.

По словам специалиста NASA Северин Фурнье, нынешняя ситуация напоминает события 1997 года, когда произошло одно из самых сильных Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.

Сейчас новые волны тёплой воды продолжают двигаться на восток, что говорит о дальнейшем усилении явления. Станет ли Эль-Ниньо 2026 года таким же мощным, как в 1997-м, учёные смогут понять в ближайшие недели. Некоторые метеорологические службы уже прогнозируют, что это может быть самое сильное Эль-Ниньо за последние десять лет.