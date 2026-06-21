Скончался журналист и политический беженец Григорий Нехорошев: отравился грибами

Григорий Нехорошев скончался в Риге 19 июня в 69-летнем возрасте. Последние 11 лет он проживал в Риге, являясь политическим беженцем.

Он окончил факультет журналистики МГУ, работал в редакции газеты "Книжное обозрение", являлся постоянным корреспондентом Русской службы Би-би-си в Москве, заместителем редактора газеты "Мегаполис-Экспресс", редактором журнала "Лица", главным редактором газеты "Московский корреспондент".

Журналист Андрей Мальгин сообщил в своём ТГ-канале:

"В 2008 году, будучи главным редактором "Московского корреспондента", Нехорошев опубликовал заметку о романе женатого Путина с гимнасткой Кабаевой.

Газету на следующий день закрыли, а Гришу стали таскать в ФСБ. Ему пришлось на некоторое время эмигрировать. Потом вернулся.

Путину несомненно демонстрировали запись Гришиного допроса, потому что на пресс-конференции в Италии он так ответил на вопрос корреспондента о Кабаевой:

«Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь». Во время допросов Гриша был сильно простужен и у него текло из носа.

Думаю, Путину доложат."

Приносим глубокие соболезнования родным и близким покойного Григория Нехорошева.