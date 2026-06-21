Тайна рыжих котов оказалась крепким орешком, но генетики её раскололи

Крис Кэлин из Стэнфордской медицинской школы и его коллеги обнаружили на Х-хромосоме крошечную делецию. Она активирует ген Arhgap36 в пигментных клетках. Раньше этот ген не связывали с окраской шерсти ни у одного вида. Мутация блокирует выработку тёмного эумеланина и запускает оранжевый феомеланин.

У самцов одна Х-хромосома, поэтому одной копии мутации достаточно для равномерного рыжего окраса. У самок две Х-хромосомы. Им нужны две копии для полной рыжести. Если копия одна, случайная инактивация одной из хромосом даёт черепаховый или калико-мозаичный узор из оранжевых и чёрных пятен.

Мутация не нова. Средневековые картины XII века уже изображают пятнистых кошек. Вероятно, она возникла на раннем этапе одомашнивания и процветала под влиянием человека.

Окраска млекопитающих — удобный инструмент для понимания работы генов и отличный способ донести науку до людей. Мутация — это молекулярный сбой, подаривший миру любимый окрас. Кошка, свернувшаяся на коленях, возможно, сама не подозревает, что на ней сошлись генетика, история и средневековое искусство.