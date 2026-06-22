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Ядовитые пауки-гиганты Носферату добрались до Балтики: что делать при укусе

Euronews 22 июня, 2026 11:29

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Фото Википедия. Лицензия CC BY 2.0

Организация по охране природы NABU уже несколько лет фиксирует стремительное распространение крупного паука-носферату в Германии. Теперь он, похоже, добрался и до Балтики и нередко встречается на Рюгене и Узедоме. Но насколько он опасен?
Для одних этот паук выглядит словно существо из кошмара. Паук-носферату продолжает распространяться по Европе.

Вид, обитающий в основном в странах Средиземноморья, всё чаще замечают и на Балтике. Союз охраны природы Германии (NABU) уже несколько лет документирует распространение этого необычного паука, который может кусать и людей, на территории Германии.

Назван в честь фильма ужасов

По-немецки крупный паук Zoropsis spinimana действительно назван в честь фильма ужасов – вампира из немого фильма Фридриха Вильгельма Мурнау «Nosferatu, eine Symphonie des Grauens» («Носферату. Симфония ужаса»). У киногероя Носферату острые зубы и, как у паука, тонкие, длинные руки и ноги. Те, кто дал этому виду имя, видимо, посчитали, что рисунок на передней части тела паука-носферату напоминает лицо кровососущего Дракулы. Другие в этом узоре видят череп или маску. В NABU также называют его «пауком с татуировкой вампира» и считают удачей, что благодаря ему так много людей заинтересовались пауками.

Самцы, как правило, мельче и достигают длины от 10 до 13 миллиметров, тогда как самки могут вырастать от 10 до 19 миллиметров. Если считать вместе с ногами, Zoropsis spinimana может достигать впечатляющей длины до 8 сантиметров.

С помощью акции по сбору сообщений, в которой приняли участие десятки тысяч человек по всей Германии, NABU тем временем зафиксировал паука-носферату во всех федеральных землях. В последнее время особенно много сообщений поступает с Балтики – с островов Рюген и Узедом.

Даже в более прохладной федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн этот средиземноморский паук уже чувствует себя как дома. В NABU полагают, что паука-носферату могли занести и туристы со своим багажом.

Как рассказал доктор Александр Вирт из NABU, весной 2026 года «поступило столько сообщений с фотографиями, сколько никогда прежде: к настоящему моменту уже пришло более 2500 снимков. Если рассматривать этот период (с января по май) по отдельным федеральным землям, то почти везде фиксируется рекорд по числу фотосообщений за весну 2026 года».

Географическое распространение паука-носферату в Германии в мае 2026 года Naturgucker NABU
NABU-Naturgucker опубликовал в интернете интерактивную карту распространения паука-носферату (источник на немецком языке).

А если паук-носферату укусит…

Если он чувствует себя в опасности, паук-носферату может укусить человека. Укус по ощущениям напоминает осиный. Опухоль спадает через несколько дней. Осторожность следует проявлять лишь людям с аллергией.

Благодаря специальным цепким волоскам этот вид пауков способен взбираться даже по окнам и другим стеклянным поверхностям, а значит, может добраться практически куда угодно. Поскольку пауки-носферату любят тепло, они охотно селятся внутри зданий. Если такой паук найдётся в доме или квартире, ни в коем случае не стоит его раздавливать – лучше аккуратно вынести на улицу.

Особенно охотно пауки-носферату проводят зиму в жилищах или гаражах. По данным NABU, снимки молоди и кладок показали, что в таких условиях размножение возможно круглый год, что наряду с изменением климата может быть важным фактором успешного распространения этого вида.

Как объясняют в NABU, питаются они в основном другими пауками, которые порой бывают даже крупнее их самих, а также мухами и ночными бабочками.

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