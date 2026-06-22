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Британский премьер Кир Стармер подал в оставку: кто идёт ему на смену?

© BBC 22 июня, 2026 12:18

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уходит в отставку. Теперь правительство страны может возглавить Энди Бёрнем — теперь уже бывший мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии.

В Лейбористской партии многие надеются, что Бёрнем поможет этой политической силе преодолеть угрозу растущей популярности правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа: по данным социологов, она остается самой популярной политической силой в стране.

Однако всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позже августа 2029 года, поэтому лейбористы рассчитывают, что до этого времени им удастся вновь завоевать симпатии избирателей.

Стармер уходит с должности после провальных для Лейбористской партии местных выборов 7 мая, в результате которых как правящие лейбористы, так и консерваторы понесли серьезные потери, уступив значительную часть голосов партии Reform UK и, в меньшей степени, Партии зеленых.

Отставка Стармера означает, что Великобритания получит уже седьмого главу правительства за немногим более чем десятилетие.

Недовольство Стармером

Правительство Великобритании во главе с Киром Стармером пришло к власти в результате всеобщих выборов, которые состоялись в начале июля 2024 года. На них Лейбористская партия нанесла разгромное поражение правившим страной до этого консерваторам и привела в парламент рекордное число депутатов.

За примерно два года работы кабинет Стармера сумел значительно снизить масштабы нелегальной иммиграции в страну. Именно это вызывало недовольство многих избирателей, которые делали выбор в пользу Reform UK, для которой антимигрантская повестка стала основным пунктом программы. Правительство также говорит, что ему удалось улучшить показатели работы Национальной системы здравоохранения — еще один важнейший вопрос внутренней политики в Великобритании.
 
Однако, как объяснял еще летом прошлого года экономический обозреватель Би-би-си Алексей Калмыков, популярность Стармера начала резко падать, поскольку ему не удалось убедить избирателей в своей способности улучшить экономическую ситуацию в стране.

Период правления нынешнего правительства пришелся на начало первого президентского срока Дональда Трампа, который начал торговую войну со всем миром и решил сэкономить на защите Европы от России Владимира Путина и прочих невзгод, что потребовало от ядерной Британии дополнительных расходов на оборону, писал наш корреспондент. А зимой этого года США и Израиль начали войну против Ирана, в результате которой оказался перекрытым Ормузский пролив. Это привело к росту цен на энергоносители и повышению инфляции.

Как писал наш корреспондент Юри Вендик, главная претензия многих оппонентов Кира Стармера к премьеру — в том, что у него, по их мнению, нет ни твердых воззрений на то, куда вести страну и как менять ее экономику, ни, соответственно, четкой программы действий.

Кроме того, кабинет Стармера попал в несколько скандалов, в том числе — вокруг назначения на должность посла Великобритании в США лорда Питера Мандельсона, который поддерживал дружеские отношения с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном.
После выборов 7 мая несколько депутатов от Лейбористской партии призвали запустить процесс выборов нового лидера и, соответственно, главы правительства. А 11 июня об отставке заявил министр обороны Джон Хили и его заместитель Алистер Карнс: они заявили, что план инвестиций в оборонную сферу "существенно не дотягивает до уровня, необходимого для обороны страны в это опасное время".

Кто такой Энди Бёрнем

56-летний ветеран лейбористской политики Бёрнем, по результатам опросов компании YouGov, является самым популярным политиком в стране. Нынешний премьер-министр Кир Стармер в этом рейтинге — на 21-м месте.
Бёрнем был депутатом Палаты общин в течение 16 лет до избрания мэром в 2017 году и занимал различные должности в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна.
  
В 2017 году Бёрнем победил на выборах мэра Большого Манчестера — это агломерация c населением около трех миллионов — и ушел из Палаты общин. Затем он еще дважды переизбрался мэром, всякий раз побеждая с разгромным счетом.
"Королем севера" пресса и политики называли его во времена пандемии коронавируса, когда он взял на себя неформальную роль представителя всей северной половины Англии и громко спорил с Лондоном, с тогдашним правительством тори, о локдаунах и прочих противопандемийных мерах.

Вместе с тем, как объясняет политический обозреватель Би-би-си Лора Кюнсберг, многие в Лейбористской партии не уверены, как поведет себя Бёрнем на посту главы правительства. Один из министров правительства, Майк Тапп, прямо сказал ей, что никогда не встречался с Бёрнемом и "не знает его политических взглядов". Один из сторонников премьер-министра отметил, что когда Бёрнему пришлось отвечать на сложные вопросы в ходе предвыборной кампании, "он растерялся".

Существуют также опасения по поводу прецедента отстранения лидера от власти на основании результатов дополнительных выборов, когда мнение лишь 77 000 избирателей решает судьбу всей страны. Без всеобщих выборов у Бёрнема не будет мандата от народа.

Что будет дальше

По уставу Лейбористской партии, чтобы инициировать новые выборы главы партии при действующем и не желающем уходить лидере, член партии должен:

во-первых, быть депутатом Палат общин

во-вторых, собрать подписи 20% парламентской фракции (сейчас — 81 подпись)

в-третьих, заручиться поддержкой минимум трех аффилированных с партией организаций, две из которых должны быть профсоюзами
 
С Лейбористской партией аффилированы 11 профсоюзов и еще несколько организаций. Партия была создана 126 лет назад профсоюзами и организациями социалистов, и профсоюзы продолжают играть ключевую роль в ее жизни: они платят взносы в казну партии и имеют квоты в ее руководящих органах.

После выдвижения кандидатур проводится голосование среди всех членов партии и аффилированных организаций. Сроки, в которые следует провести выборы, в уставе не оговорены: решение о них должны каждый раз принимать центральные органы партии.

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