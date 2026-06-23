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Сбрил бороду — попал в полицию нравов: новые порядки Талибана

Редакция PRESS 23 июня, 2026 10:47

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Полиция нравов Талибана задержала около двадцати сотрудников гуманитарных организаций, связанных с ООН. Причиной стали слишком короткие или полностью сбритые бороды.

О задержаниях сообщил внутренний документ Международной организации по миграции. В нём говорится, что в приёмном центре Ислам-Кала были арестованы «сотрудники мужского пола партнёрских организаций ООН из-за подстриженных или сбритых бород».

Часть задержанных отпустили 20 июня, остальных освободили на следующий день. Афганское министерство добродетели и предотвращения порока произошедшее не комментировало.

Глава полиции нравов провинции Герат заявил, что сотрудников гуманитарных миссий не задерживали. При этом он признал, что ранее полицейские уже арестовывали государственных служащих из-за недостаточно длинных бород.

После возвращения к власти в 2021 году Талибан вновь ввёл жёсткие требования к внешнему виду мужчин. По правилам движения, борода должна быть длиннее кулака.

До прихода талибов жители крупных афганских городов могли самостоятельно решать, бриться им или нет. Теперь даже длина бороды может стать поводом для задержания.

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