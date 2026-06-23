ИИ больше не позволят раздевать людей без их согласия

Под запрет попадут так называемые приложения для виртуального раздевания, способные реалистично изображать интимные части тела узнаваемого человека или помещать его в откровенно сексуальные сцены без разрешения. Ограничения также коснутся систем, создающих материалы с сексуальным насилием над детьми.

Разработчикам запретят выводить такие продукты на рынок ЕС, если в них нет технических механизмов, блокирующих создание подобного контента. Компаниям дадут время до 2 декабря 2027 года, чтобы привести системы в соответствие с новыми требованиями.

Поправки также уточняют правила для ИИ в промышленном оборудовании. Если система лишь помогает пользователю или повышает производительность и её сбой не создаёт угрозы здоровью и безопасности, её не будут автоматически относить к категории высокого риска.

Кроме того, разработчикам разрешат обрабатывать персональные данные для выявления и устранения предвзятости в работе ИИ, но только при наличии необходимых мер защиты.

Для вступления новых норм в силу их ещё должен официально утвердить Совет ЕС. Основная часть требований закона об искусственном интеллекте начнёт применяться 2 августа 2026 года.