Безалкогольное пиво победило Лиго? Дороги говорят обратное

Четверых задержали в Рижском регионе, троих в Латгалии, ещё по одному в Земгале и Курземе. В пяти случаях начаты административные процессы, в четырёх - уголовные. При этом ни один автомобиль конфискован не будет.

Тем временем покупатели всё активнее выбирают напитки без градусов. По данным Rimi, за первые пять месяцев года продажи безалкогольного пива выросли на 26%. Безалкогольные сидры прибавили 58%, коктейли - 80%, а продажи игристого вина без алкоголя увеличились в 2,3 раза.

В компании отмечают, что популярность обычного алкогольного пива постепенно снижается. Получается почти образцовая картина: магазины продают всё больше «нулёвки», люди обещают праздновать легче, а полиция по-прежнему собирает на дорогах тех, кто эти новые привычки решил проигнорировать.

Кроме того, за сутки поймали 256 водителей, превысивших скорость, и четырёх любителей агрессивной езды. Всего полиция приняла 613 решений по административным нарушениям в сфере дорожного движения.