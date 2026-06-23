«Расходы душат бизнес»: торговцы хотят дешевле оплачивать переработки

В ассоциации объясняют инициативу нехваткой работников. Из-за дефицита кадров сотрудникам приходится регулярно трудиться сверх установленного времени, чтобы магазины могли продолжать работу и обслуживать покупателей.

«В нынешних рыночных условиях, когда расходы растут, эти дополнительные затраты ухудшают финансовое положение предприятий и повышают риск прекращения деятельности», - говорится в письме ассоциации.

Торговцы утверждают, что снижение доплаты поможет сохранить рабочие места, особенно в регионах, уменьшит угрозу закрытия предприятий и ослабит финансовую нагрузку на работодателей.

Профсоюзы выступают против. Латвийский союз свободных профсоюзов требует сохранить доплату за сверхурочную работу на уровне 100% и считает её сокращение попыткой уменьшить расходы за счёт работников.

По подсчётам профсоюзов, в 2026 году сотрудники могут потерять 146,3 млн евро заработка, а государственный, социальный и муниципальные бюджеты - более 100 млн евро налоговых поступлений.

Комиссия Сейма ранее поддержала предложение установить минимальную доплату за сверхурочные на уровне 50%, а за переработку в праздничные дни - 75%. При этом за обычную работу в праздник предлагается сохранить доплату не менее 100%.

«Сокращение доплаты за сверхурочную работу больше напоминает попытку перераспределить доходы и снизить расходы за счёт работников», - неоднократно подчёркивал Латвийский союз свободных профсоюзов.