ВСУ ударили по Центру космической связи РФ, из Артека вывозят детей: война

При этом, как утверждается, функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, персонал не пострадал. Других подробностей не приводится.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил об ударе по центру в Дубне, в результате которого возникло масштабное задымление.

Власти Московской области и российские военные эту информацию не комментировали.

В результате удара «существенно повреждены верхние этажи одного производственного здания», написал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, также пострадали фасады ближайших многоквартирных домов.

Гусев сообщил, что есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. Количество пострадавших он не назвал, отметив, что эта информация еще уточняется.

Губернатор также сообщил, что на отдельных улицах Железнодорожного района введен режим чрезвычайной ситуации.

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Из международного детского центра «Артек», расположенного в аннексированном Крыму, «организован плановый вывоз детей к местам постоянного проживания», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Координацией вывоза, как уточняет ведомство, занимаются представители российских спецслужб.

Ранее власти аннексированного региона опубликовали указ об отмене любого организованного отдыха детей в Крыму, в том числе в лагерях и санаториях.

При этом назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, в свою очередь, сообщил, что в три детских лагеря, расположенных непосредственно на территории Севастополя — «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» — заезды состоятся по плану, 24 и 25 июня.

Удар по Воронежу был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования, сообщил Генштаб ВСУ.

Под это определение подпадают ракеты французско-британские ракеты SCALP/Storm Shadow. На видеокадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что на заводе не менее двух отдельных очагов горения, и площадь пожара в обоих случаях велика.

Shadow — авиационная крылатая ракета, главная особенность которой — возможность поражать хорошо защищенные цели, например, бетонные перекрытия цехов завода. Она может пробить толстый слой бетона. Кроме того, ее довольно сложно перехватить. Российские провоенные блогеры сообщали, что по заводу попали три ракеты. Storm Shadow — высокотехнологичные и дорогие ракеты, и поэтому их используют для особо важных целей.

Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования, говорится в сообщении украинских военных.

В пресс-релизе Генштаба указано, что завод «является критически важным элементом русского военно-промышленного комплекса» и производит электронную компонентную базу для российского ракетного вооружения и систем ПВО. В частности, говорится в сообщении, завод поставляет элементы для блоков крылатых ракет Х-101, для бортовых вычислительных машин в составе крылатых ракет «Искандер-К», для зенитно-ракетных комплексов «Панцирь С1».

Российские власти пока не называли предприятие, по которому был нанесен удар, украинский мониторинговый канал Exilenova+ уточнял, что речь идет о Воронежском заводе полупроводниковых приборов.

В результате удара «повреждены производственные объекты одного из предприятий», написал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, известно о трех пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.

Также повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов.

Губернатор не уточнил, идет ли речь о налете беспилотников или о ракетном ударе.

Судя по кадрам, опубликованным в мониторинговых телеграм-каналах, удар был нанесен по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов. На видео заметны густые клубы дыма, возможно, в результате удара разрушено два или три этажа здания завода.

Это предприятие, в частности, производит электронику для ракет «Искандер» и комплексов ПВО «Панцирь-С1». США и ЕС включили завод в свои санкционные списки.

21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли повреждения российским объектам, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении указывается, что удар нанесен по центру космической связи «Дубна» в Московской области. В результате удара наблюдается масштабное задымление, утверждают украинские военные.

Российские военные, а также власти Москвы и Московской области эту информацию не комментировали.

Соответствующий указ опубликован на сайте администрации аннексированного Россией региона.

В документе указано, что с 22 июня по 1 сентября «вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности».

Как заявил назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, такие меры «необходимы для обеспечения общественной безопасности».