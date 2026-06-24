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Закрыты почти все: как сегодня работают торговые центры Риги

© LETA 24 июня, 2026 09:48

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Большинство магазинов в крупнейших торговых центрах Риги сегодня будут закрыты, выяснило агентство LETA.

Торговые центры Akropole Alfa и Akropole Rīga в среду работают частично — открыты будут только отдельные магазины и точки оказания услуг. В частности, магазин Rimi в Akropole Alfa будет работать с 11:00 до 22:00, а Maxima в Akropole Rīga — с 9:00 до 23:00.

Торговый центр Domina Shopping будет закрыт, однако расположенный в нем магазин Maxima будет работать с 10:00 до 22:00.

Также сегодня будут закрыты торговые центры Spice Life и Spice Home, однако магазин Rimi в комплексе Spice будет открыт с 11:00 до 22:00.

Торговый центр Origo не будет работать. При этом находящийся там магазин Rimi будет открыт с 11:00 до полуночи.

Закрыта будет и Galerija Centrs, однако расположенный в ней магазин Rimi будет работать с 11:00 до 22:00.

Торговый центр Rīga Plaza также будет закрыт, но магазин Maxima на его территории будет открыт с 10:00 до 22:00.

Универмаг Stockmann сегодня будет работать с 12:00 до 20:00.

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