Ученые вновь попытались выяснить, зачем люди зевают. Результат оказался предсказуемо сонным

С последним особенно интересно. Средний взрослый человек зевает от девяти до двадцати раз в сутки. Казалось бы, за тысячи лет наблюдений мы должны были разобраться, зачем природа снабдила нас этим странным ритуалом, во время которого рот внезапно раскрывается так широко, словно организм пытается проглотить собственные сомнения. Однако ученые до сих пор спорят.

Когда-то считалось, что зевота помогает восполнить нехватку кислорода. Гипотеза выглядела настолько разумной, что многие успели поверить в нее безоговорочно. К сожалению для здравого смысла, эксперименты показали: ни избыток кислорода, ни недостаток углекислого газа почти не влияют на количество зевков. Как это часто бывает в науке, красивая теория не пережила знакомства с фактами.

Затем подозрение пало на скуку и сонливость. Действительно, люди чаще зевают утром и вечером. Но тут вмешались спортсмены перед ответственными стартами, артисты перед выходом на сцену и парашютисты перед прыжками. Трудно представить себе человека, который, стоя на пороге свободного падения с высоты нескольких километров, думает: «Как же все это утомительно».

Сегодня наиболее убедительной выглядит теория, согласно которой зевота помогает мозгу охлаждаться и переходить в более бодрое состояние. Во время зевка усиливается кровоток, меняется работа нервной системы, а температура мозга может немного снижаться. Иными словами, наш внутренний вычислительный аппарат иногда нуждается в проветривании не меньше, чем душный кабинет редактора в августе.

Однако если со спонтанной зевотой наука хотя бы приблизилась к пониманию происходящего, то заразительная зевота продолжает вести себя как персонаж хорошего комедийного романа — появляется без приглашения и отказывается объяснять свои мотивы.

Стоит одному человеку зевнуть, как окружающие начинают повторять за ним. Более того, заразиться можно не только видом зевка, но и разговором о нем. Некоторые читатели, вероятно, уже провели на себе этот эксперимент.

Долгое время ученые связывали такую реакцию с эмпатией. Логика была простой: если человек невольно копирует чужое состояние, значит, он способен сопереживать. Однако дальнейшие исследования показали, что дело может быть не столько в душевной чуткости, сколько во внимании. Те, кто внимательно смотрит на зевающего, заражаются чаще. Остальные, вероятно, заняты более важными делами.

Существует и другая версия. Возможно, заразительная зевота помогает группе действовать согласованно. Если одному члену коллектива пришло время «охладить процессор», то почему бы не сделать это всем сразу? Правда, убедительных доказательств этой идеи пока нет.

Дополнительную загадочность придает тот факт, что спонтанно зевают почти все позвоночные животные — от рыб до львов. А вот заразительная зевота встречается лишь у отдельных видов. Ею способны обмениваться, например, шимпанзе, волки и волнистые попугаи. Домашние кошки, напротив, демонстрируют поразительное равнодушие к чужим зевкам, чем в очередной раз подтверждают свою репутацию существ, не склонных участвовать в коллективных проектах.

В результате ученые пришли к выводу, который многим покажется удивительно знакомым: о зевоте известно гораздо меньше, чем хотелось бы. Мы понимаем некоторые механизмы, догадываемся о возможных функциях, строим гипотезы и спорим между собой. Но окончательного ответа на вопрос, зачем человек зевает, по-прежнему нет.

И, возможно, это одна из тех тайн природы, над которыми остается лишь задумчиво зевнуть.