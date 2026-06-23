Замёрзнем ли у костра? Синоптики дали прогноз на Янову ночь

Температура ночью опустится до +9...+13 градусов. В Курземе будет теплее - от +12 до +16 градусов. В Риге осадков не ожидается, воздух остынет до +12...+14 градусов.

Утром 24 июня небо над большей частью страны закроют облака. Во второй половине Янова дня станет яснее, однако местами, преимущественно на востоке Латвии, возможен кратковременный дождь.

Юго-западный и западный ветер будет слабым или умеренным. Днём воздух прогреется до +19...+23 градусов. В отдельных районах Видземе температура окажется на несколько градусов ниже.

В Риге первая половина дня будет довольно облачной, возможен кратковременный дождь. Позже облака рассеются, появится солнце, а температура поднимется до +22...+24 градусов.

Около полудня ультрафиолетовое излучение достигнет среднего или высокого уровня.