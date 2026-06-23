Правительство Литвы рухнуло через девять месяцев работы

Кризис начался после решения Социал-демократической партии Литвы выйти из коалиции с популистской «Зарёй Немана». Социал-демократы уже договорились о новом правящем большинстве с Союзом крестьян, зелёных и христианских семей Литвы, а также Союзом демократов «Во имя Литвы».

Ожидается, что формирование следующего правительства поручат лидеру социал-демократов Миндаугасу Синкявичусу. Его партия рассчитывает сохранить большинство министерских портфелей.

Инга Ругинене возглавила кабинет после отставки правительства Гинтаутаса Палуцкаса в 2025 году. Он покинул должность на фоне коррупционного скандала.

Социал-демократы победили на парламентских выборах 2024 года, однако теперь Литве предстоит уже третья попытка сформировать устойчивое правительство после их возвращения к власти.