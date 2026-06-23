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Четыре дня — четыре жертвы: Ринкевич обратился к жителям

Редакция PRESS 23 июня, 2026 14:47

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LTV

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал жителей соблюдать осторожность у воды и возле костров. В своём обращении в Facebook он сослался на данные Государственной пожарно-спасательной службы: всего за четыре дня в водоёмах погибли четыре человека, поиски ещё двух продолжаются.

Спасатели извлекли тела погибших из реки в Юрмале, озёр в Вецпиебалгской волости Цесисского края и Сейской волости Саулкрастского края, а также из пруда в Ленджской волости Резекненского края.

В субботу поступил вызов на Гаую в Валмиере, где тонул несовершеннолетний. Спасатели обследовали реку с лодки и при помощи дрона, водолазы проверили дно. Работы продолжались в воскресенье и понедельник, однако пропавшего пока не нашли.

В Риге спасатели также продолжили поиски человека, который, предположительно, утонул в реке в воскресенье.

Ещё одного пострадавшего передали медикам после прыжка в воду с берега. По предварительным данным, человек мог сломать обе ноги.

Ринкевич призвал следить за близкими и не допускать необдуманных поступков у водоёмов и костров.

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