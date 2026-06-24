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До 100 штук в сутки: в Риге запущено производство ракет-перехватчиков дронов

Редакция PRESS 24 июня, 2026 09:37

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В Риге открылся первый в странах Балтии производственный объект эстонского оборонного стартапа Frakenburg Technologies. Предприятие будет участвовать в выпуске управляемых ракет-перехватчиков Mark I, предназначенных для борьбы с беспилотниками.

На новом заводе будут собирать электронные компоненты ракет, монтировать оружейные системы, проводить испытания готовой продукции и контроль качества. Строительство предприятия заняло около года.

Рижский завод станет частью более крупного производственного комплекса. В будущем он будет работать в связке с предприятием окончательной сборки в Адажи. По планам компании, совокупная мощность двух объектов уже к концу года достигнет 100 ракет в сутки.

Площадь нового производства составляет почти 1000 квадратных метров. На предприятии планируется создать около 50 рабочих мест.

В Frakenburg Technologies сообщили, что в 2026 году рассчитывают выпустить около 1500 ракет. Одной из главных задач проекта является снижение стоимости борьбы с беспилотниками. По оценкам разработчиков, применение ракет Mark I позволит сократить расходы на уничтожение дронов более чем в десять раз по сравнению с существующими системами перехвата.

В компании считают, что это позволит наладить массовое производство относительно недорогих управляемых ракет, востребованных как европейскими странами, так и другими союзниками.

Открытие нового завода стало еще одним свидетельством растущей роли стран Балтии в европейской оборонной промышленности на фоне увеличивающегося спроса на средства противовоздушной обороны и технологии противодействия беспилотникам.

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