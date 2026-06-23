Куда пропал мыс Колка и стоит ли тревожиться? (видео)

«Не знаю, важно ли это, но мне кажется, что мыс Колка смыло. Ну то есть там больше нет мыса Колка. В Google Maps ещё есть фотографии, где до тех камней можно дойти пешком. И вообще, кажется, во время школьной экскурсии от тех руин до воды было ещё какое-то расстояние», - написал он.

Комментаторы, знакомые с особенностями побережья, призвали не считать произошедшее исчезновением мыса. Любитель геологии Янис Лапинскис объяснил, что песчаное «остриё» Колки постоянно меняется под воздействием волн и течений.

«Иногда его подмывает, иногда наращивает, но в целом за последние более чем 200 лет мыс имеет тенденцию к размыванию», - отметил он.

По словам Лапинскиса, заметные у воды руины относятся к ближнему маяку, тогда как дальний маяк исчез уже давно. Сейчас уровень воды превышает обычный примерно на 0,3-0,4 метра, поэтому берег выглядит особенно узким.

Давис Валтерс также считает происходящее временным.

«Всё меняется. Определённо через какое-то время снова можно будет дойти до руин маяка, камней. В октябре ещё можно было», - написал он.

Другие пользователи напомнили, что очертания берега зависят от ветра, волн и уровня воды. Ещё в начале мая море, напротив, заметно отступало, а после смены погоды песок может вернуться.

Без шуток тоже не обошлось. Один из комментаторов заметил, что теперь в Талсинском крае увеличится плотность населения. Другой философски заключил: «Со временем все рога обламываются!»