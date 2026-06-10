Один маленький лисёнок остановил целое метро

В столичном районе Контула в Хельсинки поезда метро задержались примерно на десять минут после того, как возле рельсов заметили маленького лисёнка.

На место прибыли два подразделения спасательной службы. Их задача была необычной: не поймать преступника, а спасти пушистого гостя и перенести его подальше от опасных путей.

Спасатели попытались приблизиться к рыжему нарушителю. Но лисёнок оказался слишком быстрым.

Как только люди подошли ближе, он убежал и исчез в тоннеле.

И это, похоже, была не первая его прогулка по метро. Неделей ранее в том же районе спасатели уже выезжали из-за молодой лисы, которую тоже не удалось поймать.

Специалисты предполагают, что оба визита могли совершить лисята из одного выводка.

К счастью, маленькие лисы быстро взрослеют и вскоре становятся более самостоятельными.

Так что у Хельсинки, возможно, появился самый милый безбилетный пассажир в истории метро.