Бюджет этого года поправить можно, но не нужно: Минфин

"Короткий ответ - нет, не нужно", - сказал он.

По словам Сакса, открытие бюджета - это "ящик Пандоры", и он не думает, что удастся политически договориться о каком-либо сокращении бюджета, особенно с учетом приближающихся выборов в Сейм.

Он подчеркнул, что Латвия ранее редко вносила поправки в уже принятый бюджет. В основном обходились перераспределением ассигнований, в других случаях вносились поправки в законы. Сакс напомнил, что и во время пандемии "Covid-19" государственный бюджет не менялся.

Сакс считает, что и в вопросе о возможном спасении авиакомпании "airBaltic" можно обойтись без поправок в бюджет - можно разработать отдельный закон о спасении авиакомпании.

Сакс воздержался от комментариев по поводу того, придется ли правительству в ближайшее время снова спасать "airBaltic". Он подчеркнул, что нужно дождаться бизнес-плана авиакомпании, и, возможно, государственная помощь вообще не понадобится.