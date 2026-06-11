Молодёжь ходит в бар-аптеку: коктейль там подают вместе с диагнозом

Такие заведения называют barmacy: смесь bar и pharmacy. По сути это бар, где вместо обычной стойки с алкоголем могут быть аптечные ящики с кореньями, ягодами годжи и другими ингредиентами традиционной китайской медицины.

Сначала посетителя встречает специалист, проводит короткую консультацию и проверяет пульс. Потом человеку могут сказать что-нибудь вроде: у вас стресс, сухая кожа, усталость или нарушенный баланс энергии. И вместо скучной таблетки предлагают напиток с травами, корнями и красивой подачей.

Всё это стало частью тренда, который называют «панк-велнесом». Смысл почти идеален для современного уставшего человека: мы, конечно, разрушаем себя переработками, недосыпом и вечным стрессом, но хотя бы попробуем спасаться стильно.

Для поколения Z такая идея звучит логично. Обычный бар снимает напряжение на вечер. А «бар-аптека» обещает сделать то же самое, но с ощущением, что ты не просто расслабился, а ещё и позаботился о здоровье.

Выглядит это как мечта человека, который хочет одновременно тусоваться, лечиться и не чувствовать вины.

Конечно, серьёзную медицину такой коктейль не заменяет. Но сама идея звучит как симптом времени: даже отдых теперь должен выглядеть полезным.