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Трамп анонсировал высадку десанта на территорию Ирана: и даже место указал

Euronews 11 июня, 2026 19:37

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал новые удары по Ирану, добавив, что американские войска вскоре возьмут под контроль ключевую нефтяную инфраструктуру страны.

"Сегодня вечером вооружённые силы США нанесут по Ирану ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЙ УДАР", - заявил Трамп в публикации в соцсети Truth Social. "В какой-то момент в недалёком будущем мы возьмём под контроль остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и установим полный контроль над их рынками нефти и газа, примерно так же, как мы сделали с Венесуэлой", - добавил он.

Остров Харк играет ключевую роль в иранском нефтяном экспорте, и любой удар по его энергетической инфраструктуре может иметь серьёзные последствия и для мирового рынка нефти, который уже оказался на грани коллапса.


 
Около 90% экспорта иранской нефти идёт через этот остров, причём значительная его часть направляется в Китай и на другие азиатские рынки.

Остров Харк, расположенный в северной части Персидского залива, относительно невелик: около 8 километров в длину и 4-5 километров в ширину, но на нём расположена крупная инфраструктура, включая резервуары для хранения, трубопроводы и морские терминалы погрузки. Сюда сходятся трубопроводы от ряда крупнейших нефтяных месторождений Ирана, прежде чем сырьё загружают на танкеры.

Нефтяной экспорт по-прежнему остаётся одним из основных источников доходов иранского бюджета, что делает остров Харк жизненно важным экономическим активом.

Риск полномасштабной войны

Новое сообщение Трампа в соцсетях опубликовано на фоне обмена ударами между США и Ираном, которые продолжаются уже третий день подряд и приблизили Ближний Восток к возобновлению полномасштабной войны.

Последняя американская атака, продолжавшаяся до утра четверга по иранскому времени, выглядела более интенсивной и масштабной, чем днём ранее.

Иран предоставил мало информации о масштабах разрушений и заявил, что вновь, как и днем ранее, нанёс ответные удары по Кувейту, Бахрейну и Иордании.

Американские военные продолжили поддерживать блокаду иранских портов, заявив в четверг, что ракетным ударом вывели из строя танкер, пытавшийся вывезти иранскую нефть. Индийский чиновник сообщил, что в результате удара США по другому торговому судну ранее на этой неделе погибли трое индийских моряков.

Новый обмен ударами произошёл на фоне, как представляется, забуксовавших попыток договориться о прекращении войны; Трамп предупредил, что Тегеран "заплатит цену" за отсутствие прогресса на переговорах.

МИД Ирана заявил в четверг, что удары США "фактически свели режим прекращения огня на нет", при этом не объявив о его официальной отмене.

Ключевым вопросом переговоров остаётся контроль Ирана над Ормузским проливом, блокада которого обеими сторонами нарушила глобальные поставки энергоносителей, подстегнула цены на топливо и сделала продукты питания и другие товары первой необходимости дороже далеко за пределами региона.

В четверг Иран объявил, что пролив закрыт, но осталось неясно, что именно это означает, поскольку ещё с начала войны он резко ограничил судоходство, и через него проходило лишь небольшое число судов.

Центральное командование вооружённых сил США оспорило это заявление, а Трамп в среду сказал, что в последние недели США проводят секретную операцию, чтобы незаметно проводить суда через пролив.

Стороны также продолжают расходиться во взглядах на ядерную программу Ирана: Тегеран настаивает, что она носит исключительно мирный характер, тогда как США и Израиль опасаются, что благодаря запасам высокообогащённого урана она может быть использована для создания ядерного оружия.

По словам США и Израиля, одной из главных причин начала войны 28 февраля было стремление гарантировать, что Иран никогда не сможет этого сделать.

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