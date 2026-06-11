На пляже в Сардинии запретили зонтики

На одном из пляжей Сардинии власти запретили пляжные зонтики для людей от 10 до 65 лет. То есть ребёнку ещё можно, пожилому человеку можно, а обычному взрослому туристу — нет.

Речь идёт о пляже Пунта-Молентис в Вилласимиусе, на юго-восточном побережье острова. Местные власти объясняют меру заботой о природе: пляж считается красивым и хрупким местом, которое нужно защищать от чрезмерной нагрузки.

Но итальянцы встретили новость не только возмущением, но и привычным сарказмом. В соцсетях уже спрашивают, нужно ли теперь брать на пляж бабушку или дедушку, чтобы спрятаться в их тени и не нарушить правила.

Проблема в том, что зонтик на средиземноморском солнце — это не роскошь, а почти средство выживания. Особенно когда жара, дети, песок, вода и несколько часов на открытом берегу.

Власти хотят сохранить природную красоту. Туристы хотят не сгореть. А между ними внезапно оказался обычный пляжный зонтик, который теперь выглядит почти как запрещённый предмет.

И это, пожалуй, самый итальянский конфликт лета: море прекрасное, солнце беспощадное, правила неожиданные.