Бензин по записи, гречка про запас. Как аннексированный Крым переживает блокаду?

Кто успел, тот заправился

«Я открыл для себя новый вид счастья — полный бак бензина», — написал друзьям Сергей 3 июня (имя изменено ради безопасности спикера — Би-би-си). В тот день он с третьей попытки все-таки нашел, где заправить машину в Бахчисарае — там Сергей живет с детства. В очереди на заправку он простоял два часа, 95-й бензин обошелся ему в 90 рублей за литр — дороже, чем в Москве. Но крымчанин все равно оказался доволен: заправку, где есть топливо, было непросто отыскать.

С конца мая назначенные Москвой власти Крыма и Севастополя ввели ограничения на продажу бензина: на полуострове начался топливный кризис. Власти объясняют недостаток бензина в Крыму «логистическими сложностями» — они имеют в виду атаки украинских беспилотников на федеральную трассу «Новороссия». По этой трассе пролегает один из главных маршрутов поставок топлива в Крым. Крымский мост для этого практически не используется из соображений безопасности.

В первые дни топливного кризиса — в конце мая — кто успевал, тот и скупал весь бензин. «Не было никаких правил и контроля, — рассказывает Сергей. — Когда на мелких частных заправках появлялось топливо, то приезжали и заправляли кто сколько сможет. Находились люди, кто в свои машины загружал еврокубы [тысячелитровые пластиковые бочки] и заливали их бензином полностью. Из-за этого на какой-нибудь маленькой заправке топливо заканчивалось буквально за час, а все, кто стоял в очереди, которая еле двигалась, уезжали пустыми».

31 мая в Крыму и Севастополе ввели талоны на бензин. До этого уже продавали по талонам дизель, а также начали ограничивать количество бензина «в одни руки» 20 литрами.

Администрации Крыма и Севастополя запустили карты, которые показывают наличие бензина на заправках полуострова, правда, поначалу обновлялись они нечасто. Аналогичные карты запустили и крупнейших сетей АЗС ТЭС и «Атан».

Одной из таких карт воспользовался Сергей: в поисках топлива он приезжал туда, где значилось, что бензин в свободной продаже, только чтобы узнать, что на самом деле его нет. Зато помогли чаты, в которых люди обменивались информацией, где есть бензин, где какие цены и какая длина очереди.

4 июня назначенный российскими властями глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщал, что талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет. А с 6 июня в Севастополе пытаются внедрить систему QR-кодов для заправки автомобилей — пока она действует только на АЗС ТЭС и только с 9 утра до 9 вечера. Для этого нужно в специальном боте в мессенджере Max сгенерировать код после 10 вечера, указав госномер своего автомобиля и вид топлива, затем проверить его доступность на АЗС и закупить топливо по предложенной цене, погасив QR-код у специального контролера.

Позднее власти сообщили, что можно залить топливо и в канистру, но только если получатель QR-кода принесет с собой оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства.

Как пояснял глава аннексированного Севастополя утром 10 июня, воспользоваться кодом можно только в течение двух дней после его получения, а потом он аннулируется. Новый же код можно будет получить только через неделю.

Желающих купить бензин так много, что всю дневную норму в мессенджере Max разбирают за несколько десятков секунд, признавал Развозжаев — видео об этом в соцсетях публикуют и жители Севастополя. Некоторые жалуются в комментариях, что бот не всем показывает даже форму заполнения номера авто и выдает ошибку.

Отдельно власти публикуют списки заправок, где можно заправиться без QR-кодов, на 9 июня таких в общей сложности было 11, а 10 июня сообщалось о восьми.

Одна из жительниц Севастополя воспользовалась QR-кодом на 20 литров бензина на заправке ТЭС в Севастополе. Она закупила бензин 95+ за 98,50 рублей за литр, в то время как средняя цена этого вида бензина по России составляет 71,48 рублей, по данным ресурса Russiabase.

Есть сообщения о перепродаже талонов в Крыму, а также о мошенничестве, когда людям продают поддельные талоны. Сергей и сам собирался купить талон у нелегальных перекупщиков, но такой бензин получается очень дорогим: 4 тысячи рублей за 20 литров, то есть 200 рублей за литр, что в два раза больше, чем самый дорогой бензин в среднем по России.

Друзья Сергея стояли в очереди на заправку целый день, но так и не дождались. На ночь они ушли спать, пронумеровав свои машины: каждый положил номер места в очереди под лобовое стекло автомобиля. Утром вернулись, и только днем смогли получить бензин, рассказал он.

ГИБДД в Севастополе призвала водителей не создавать стихийных очередей при въезде на АЗС под угрозой административных штрафов. В инспекции напомнили, что стоять на поворотах, перекрестках и зебре запрещено правилами.

Частная сеть заправочных станций ARS Oil придумала свои правила: занимать очередь можно только с утра, настаивают они, а не ночью, чтобы не мешать спать местным жителям.

В соцсетях жители делятся способами найти бензин в Крыму, в том числе через специальные чаты, где люди помогают друг другу узнать обстановку на дороге и найти бензин. Есть и различные телеграм-боты, которые проверяют доступность бензина типа @GdeBenzinBot, но в Керчи, например, он не выдал ни одной АЗС с 92-м бензином на 13:00 по Москве 10 июня. Также советуют проверять сайты заправок, где можно найти информацию не только про наличие бензина, но и кому он выдается.

Власти аннексированного Крыма тем временем запретили фотографировать бензовозы под риском уголовного дела. Украинские военные утверждают, что бензин, возможно, стали перевозить на гражданских грузовиках. Россия официально этого не подтверждала.

Не только бензин, но и макароны

Топливный кризис в аннексированном Крыму, продолжающийся уже вторую неделю на фоне усиливающейся блокады полуострова со стороны Украины, постепенно усугубляется и начинает затрагивать не только автомобилистов.

На фоне кризиса жители полуострова начали скупать продукты длительного хранения. В начале июня в социальных сетях появились сообщения о нехватке сахара, гречки, макарон, соли и растительного масла. В некоторых магазинах местные жители увидели объявления: можно купить не более трех килограмм круп или сахара в одни руки.

«Продукты на панике смели в моменте в "Ашане", он один тут на Симферополь, — рассказывает крымчанин Павел (имя изменено). — Гречку, рис, [сахарный] песок, макароны. Но вроде как нет нехватки продовольствия: то есть, по обычным магазинам есть продукты».

Локальный дефицит бензина. Как атаки на нефтяную инфраструктуру России повлияли на рынок топлива

Российские власти пытаются успокоить население. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее «совершенно необоснованным ажиотажем».

«Вот пару лет тому назад в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку. В то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было», — заявил он.

Власти признают, что в первую очередь обеспечивают общественный транспорт и экстренные службы. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развозжаев приказал подготовить список тяжелобольных людей, которым требуется гемодиализ или химиотерапия, чтобы обеспечить их топливом.

Нефтехранилища горят

Перебои с бензином — еще одно последствие того, что Украина получила явное преимущество над Россией в дронах. Беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, что приводит к пожарам. Сейчас из-за атак БПЛА фактически началась транспортная блокада Крыма.

Но помимо этого локальные проблемы с бензином стали проявляться и в близлежащих регионах России, Минэнерго России открыто признало это 8 июня.

«В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», — говорится в сообщении.

В последние недели ВСУ неоднократно наносили удары по НПЗ и нефтебазам на юге России.

В прошедшие выходные под удар, в частности, попала Полтавская нефтебаза в Усть-Лабинске возле Краснодара, которая, судя по официальному сайту компании, обеспечивает топливом сеть из 43 собственных АЗС в Краснодарском крае и Адыгее.

На спутниковых снимках Planet Labs видно, что она сильно пострадала, но точно оценить ущерб невозможно.

Как дефицит бьет по экономике и туризму

Проблемы с топливом начинают сказываться и на туристическом сезоне. Для большинства отдыхающих основной способ попасть в Крым — автомобиль. Однако поездка на машине стала значительно сложнее из-за ограничений на продажу бензина и опасений по поводу его доступности на полуострове.

Альтернативой остаются поезда, но и железнодорожное сообщение регулярно нарушается из-за атак беспилотников и связанных с ними ограничений движения.

После атаки на поезд, следовавший в Симферополь, 8 июня власти разрешили дальнейшее передвижение этих поездов только из Керчи. Дальше пассажиров пересаживали на автобусы, в том числе снятые с регулярных городских рейсов.

То ли поэтому, то ли из-за дефицита бензина начались перебои в движении общественного транспорта, рассказывает Сергей из Бахчисарая. На это же «Комсомольской правде» жаловались жители Симферополя и Феодосии.

9 июня, сообщала компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс», движение поездов до конечных станций частично возобновили, но в течение дня сообщалось о переносах разных поездов, а два вечерних поезда в Москву и Санкт-Петербург было решено отправить из Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов позднее уточнил, что по Крыму поезда будут ездить только в светлое время суток, а в ночное будут отправляться из Керчи.

Приятели Сергея, которые возят туристов по горам вокруг Бахчисарая, этим летом жалуются на отсутствие клиентов: «Они сидят без работы, потому что людей у них нет, — рассказал он. — Говорят, что это самый плохой сезон за все время».

По данным TravelLine, которые приводит «Коммерсант», количество бронирований гостиниц в Крыму с 24 мая по 6 июня оказалось на 31% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. С 24 мая по 6 июня в Крыму были отменены 79% бронирований, в Севастополе — 71%. Полуостров выбыл из десятки самых популярных туристических направлений России.

По наблюдениям Сергея, топливный кризис беспокоит крымчан гораздо сильнее, чем атаки беспилотников. «Просто это создает всем неудобства, — рассуждает он про дефицит. — Обстрелы — ну, побахало ночью, днем все поговорят про это. Когда к кому-то во двор что-то падает, это тревожит того, с кем это случилось. А нехватка бензина — это то, что здесь и сейчас [происходит] у каждого».

А что в Краснодарском крае?

В Краснодарский край — в частности, в Темрюк и Славянск-на-Кубани — теперь ездят за бензином крымчане. А потом везут его в канистрах по Крымскому мосту: по нему теперь можно провозить не более 100 литров бензина на машину и только для личного пользования, а не на продажу.

В последние дни появляются сообщения о перебоях с бензином и в Краснодарском крае. Про очереди на заправках сообщали автоблогеры и журналисты из разных городов края, включая Новороссийск и Краснодар.

8 июня об этом высказался губернатор края Вениамин Кондратьев: нехватку не отрицал, но переложил ответственность на самих жителей. «На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж», — написал он в телеграм-канале.

С такой оценкой согласен житель Анапы Николай (имя изменено ради безопасности спикера — Би-би-си). «Как мне кажется, дефицит топлива пока возник лишь на фоне попытки удара дронами по местному аэропорту. В ночь с воскресенья на понедельник была довольно интенсивная работа ПВО. Так называемые хлопки продолжались почти до 3 часов ночи, — описывает он. — И наутро народ спешно отправился набирать топливо».

Тогда и появились сообщения о том, что бензин на заправках закончился.

Мария из Краснодара говорит, что в городе «проблемы с бензином уже второй день, на заправках большие очереди», но пока о дефиците говорить рано, «вон в Крыму еще хуже».

А вот Григорий и Анна из Новороссийска сказали, что дефицита бензина и очередей пока не замечали.

Перебои с доставкой бензина фиксировались в селе Глебовское в пригороде Новороссийска в сторону курортных поселков. «Вчера практически весь день на АЗС "Лукойл" в Глебовском не было бензина. Ни 92-го, ни 95-го. Вечером наконец привезли 95-й и дизельное топливо», сообщал во «ВКонтакте» паблик «Жизнь Абрау».

10 июня перебои подтвердили в оперштабе Краснодарского края, сказав, что выдачу топлива временно приостановили 15 небольших частных заправок в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах из более чем тысячи в регионе. Также сохраняются очереди от 20 до 100 транспортных средств на территориях семи заправок соседствующего с Крымом Темрюкского района, но там топливо в наличии есть.

Точных сроков нормализации ситуации власти не дают.