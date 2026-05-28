Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чт, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Торжественно вбила гвоздь: как символично Эвика Силиня уходила, а Кулбергс заступал (2)

Редакция PRESS 28 мая, 2026 20:55

Важно 2 комментариев

LETA

Символическими традициями, пожеланиями удачи и первыми политическими обещаниями в четверг в Доме правительства прошла первая торжественная сессия нового кабинета министров Латвии. Обязанности премьер-министра от Эвики Силини (JV) принял новый глава правительства Андрис Кулбергс (AS), который уже в ближайшее время ожидает от министров конкретных приоритетных задач, сообщает TV3.

Перед первым заседанием правительства новые министры вместе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом возложили цветы к Памятнику Свободы, после чего прибыли в Кабинет министров, где их приветствовали сотрудники Государственной канцелярии и Президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Однако ещё до торжественного заседания у Андриса Кулбергса состоялась индивидуальная встреча с уходящим в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. Разговор прошёл за закрытыми дверями без присутствия прессы.

Одним из самых символичных моментов стала церемония передачи премьерской власти. Эвика Силиня в ходе символической церемонии в Кабинете министров прикрепила к древку флага премьер-министра специальный серебряный гвоздь. На нём изображены три звезды — отсылка к осенним протестам прошлого года, связанным со Стамбульской конвенцией, а также её личная подпись и годы руководства правительством (2023–2026). Портрет Силини также был размещён в галерее портретов премьер-министров рядом с предыдущими главами правительства.

LETA

«Я желаю новому премьер-министру выдержки, сил и чтобы у него получилось всё то, что он задумал сделать за это короткое, но, безусловно, очень интенсивное время», — сказала Эвика Силиня.

Она также подчеркнула, что только человек, занимающий пост премьера, по-настоящему осознаёт тяжесть и ответственность этой работы. «Когда человек садится в это кресло, он понимает, насколько велика эта ответственность. Но это также и возможность — возможность сделать много хорошего для наших жителей, нашей безопасности и наших детей», — отметила Силиня.

В свою очередь, новый премьер-министр Андрис Кулбергс поблагодарил предшественницу за проделанную работу и признал, что только теперь в полной мере осознаёт сложность должности. «Я это узнаю совсем скоро. Только премьеры знают, какие на самом деле требования у этой должности, — сказал Кулбергс. — У меня всегда огромное уважение к людям, которые с честью, достоинством и ответственностью берут на себя такую должность».

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своём обращении к новому правительству подчеркнул, что общество ожидает не процессов, а конкретных результатов. «Очень важно работать на результат — меньше процессов, больше результата, — сказал Ринкевич. — Люди ждут чётких решений, действий и объяснения этих действий».

Президент также отметил, что в работе правительства ключевую роль будет играть взаимное доверие — как между политиками, так и в отношениях с государственной администрацией.

Стоит добавить, что во время первого заседания внимание было уделено и традиционному размещению министров за столом правительства. Обычно ближе к премьеру садятся наиболее опытные министры, а дальше — политики с меньшим опытом работы в правительстве. В этом кабинете ближе всего к Кулбергсу будут сидеть министр финансов Марис Кучинскис (AS) и министр сообщения Рихардс Козловскис (JV).

В свою очередь, новый министр обороны Райвис Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава (NA) будут сидеть дальше всего от главы правительства.

По неофициальной информации, после заседания Кулбергс уже дал министрам первое задание — в ближайшее время каждому подготовить три приоритетных дела, которые необходимо выполнить за срок полномочий этого правительства.

Комментарии (2)
«В 40-литровый бак залили 41 литр»: рижанин обвинил заправку в махинациях

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка? (1)

Латвия проиграла Норвегии на ЧМ по хоккею (2)

Сборная Латвии по хоккею проиграла Норвегии на Чемпионате мира со счетом 0:2 (0:0, 1:0, 1:0).

Как бросить пить? Что помогает вылечиться от алкоголизма: психология, лекарства, кодировки (2)

Алкоголизм -- это хроническое заболевание, разрушающее здоровье и социальную жизнь, которое негативно влияет на генетику, работу мозга и химию организма. Наука доказала, что алкоголь вызывает нейродеградацию, усиливает депрессию и увеличивает риски тяжелых диагнозов и смерти.

Теракт в Швейцарии: на вокзале мужчина напал на прохожих с ножом (2)

В швейцарском Винтертуре близ Цюриха мужчина напал с холодным оружием на прохожих и ранил троих человек. Инцидент произошел в четверг, 28 мая, вскоре после 08:30 у вокзала Винтертура. Власти квалифицировали нападение как "террористический акт". Подозреваемый - 31-летний гражданин Швейцарии - задержан.

«В 40-литровый бак залили 41 литр»: рижанин обвинил заправку в махинациях (2)

Автомобилист из Риги обвинил автозаправку Viada в возможном недоливе газа и «подкрученных» колонках. Эмоциональный пост с жалобой на работу станции на Буллю, 72A появился в Facebook и быстро начал распространяться в соцсетях.

Европейская комиссия оштрафовала Temu на 200 миллионов евро (2)

Европейская комиссия наложила крупный штраф в размере 200 миллионов евро на популярную китайскую онлайн-площадку Temu. Компания признана нарушившей Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта) (2)

 В эти выходные, в воскресенье, 31 мая, в Риге пройдет “Toyota” Rīgas velomaratons, поэтому в городе ожидаются серьезные ограничения движения. Ограничения начнут вводить постепенно уже с субботы, 30 мая, с 17:00, а в воскресенье движение на ряде улиц будут перекрывать в соответствии с проведением заездов.

Держал предмет, похожий на оружие: полиция задержала ребенка (Видео) (2)

Камеры видеонаблюдения в Даугавпилсе заметили подростка с предметом, похожим на оружие, после чего полиция оперативно выехала на место и задержала несовершеннолетнего прямо на улице.

