Перед первым заседанием правительства новые министры вместе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом возложили цветы к Памятнику Свободы, после чего прибыли в Кабинет министров, где их приветствовали сотрудники Государственной канцелярии и Президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Однако ещё до торжественного заседания у Андриса Кулбергса состоялась индивидуальная встреча с уходящим в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. Разговор прошёл за закрытыми дверями без присутствия прессы.

Одним из самых символичных моментов стала церемония передачи премьерской власти. Эвика Силиня в ходе символической церемонии в Кабинете министров прикрепила к древку флага премьер-министра специальный серебряный гвоздь. На нём изображены три звезды — отсылка к осенним протестам прошлого года, связанным со Стамбульской конвенцией, а также её личная подпись и годы руководства правительством (2023–2026). Портрет Силини также был размещён в галерее портретов премьер-министров рядом с предыдущими главами правительства.

«Я желаю новому премьер-министру выдержки, сил и чтобы у него получилось всё то, что он задумал сделать за это короткое, но, безусловно, очень интенсивное время», — сказала Эвика Силиня.

Она также подчеркнула, что только человек, занимающий пост премьера, по-настоящему осознаёт тяжесть и ответственность этой работы. «Когда человек садится в это кресло, он понимает, насколько велика эта ответственность. Но это также и возможность — возможность сделать много хорошего для наших жителей, нашей безопасности и наших детей», — отметила Силиня.

В свою очередь, новый премьер-министр Андрис Кулбергс поблагодарил предшественницу за проделанную работу и признал, что только теперь в полной мере осознаёт сложность должности. «Я это узнаю совсем скоро. Только премьеры знают, какие на самом деле требования у этой должности, — сказал Кулбергс. — У меня всегда огромное уважение к людям, которые с честью, достоинством и ответственностью берут на себя такую должность».

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своём обращении к новому правительству подчеркнул, что общество ожидает не процессов, а конкретных результатов. «Очень важно работать на результат — меньше процессов, больше результата, — сказал Ринкевич. — Люди ждут чётких решений, действий и объяснения этих действий».

Президент также отметил, что в работе правительства ключевую роль будет играть взаимное доверие — как между политиками, так и в отношениях с государственной администрацией.

Стоит добавить, что во время первого заседания внимание было уделено и традиционному размещению министров за столом правительства. Обычно ближе к премьеру садятся наиболее опытные министры, а дальше — политики с меньшим опытом работы в правительстве. В этом кабинете ближе всего к Кулбергсу будут сидеть министр финансов Марис Кучинскис (AS) и министр сообщения Рихардс Козловскис (JV).

В свою очередь, новый министр обороны Райвис Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава (NA) будут сидеть дальше всего от главы правительства.

По неофициальной информации, после заседания Кулбергс уже дал министрам первое задание — в ближайшее время каждому подготовить три приоритетных дела, которые необходимо выполнить за срок полномочий этого правительства.