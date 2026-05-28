Гремучих змей атакует.. грибок. Большие проблемы ядовитых зверей

Учёные изучили здоровье диких змей на юго-востоке США и нашли тревожную картину. Многие животные оказались заражены сразу несколькими инфекциями. Особенно плохо дела обстояли у карликовых гремучих змей: у них часто находили опасное грибковое заболевание и паразита, который поражает лёгкие.

Речь идёт о болезни с трудным названием офидиомикоз. Проще её называют грибковой болезнью змей. Её вызывает грибок Ophidiomyces ophidiicola. Он поражает кожу, может вызывать язвы, повреждения и общее ухудшение состояния животного.

Но одним грибком дело не ограничилось.

Исследователи проверили более 500 змей из Южной Каролины, Флориды и других районов юго-востока США. Всего в работе были представлены 29 видов. Большинство змей ловили живыми, брали мазки с кожи и образцы крови, а затем выпускали обратно. Погибших животных изучали подробнее.

Результат получился неприятный: менее 20% проверенных змей не имели признаков инфекции. У 44% нашли сразу несколько возбудителей. То есть многие животные не просто болели, а несли на себе целый набор проблем.

Самым распространённым оказался Salmonella enterica: его нашли у 63% змей. Ещё у 53% обнаружили паразитов Hepatozoon, которые могут передаваться клещами. У 18% нашли бактерии Mycoplasma, причём устойчивые к антибиотикам. По словам исследователей, такие бактерии раньше не описывали у диких змей в США.

Отдельно выделились карликовые гремучие змеи. Из 34 проверенных животных 12 оказались заражены грибком. У многих были видимые признаки болезни. У 14 из 34 также нашли инвазивного паразита Raillietiella orientalis, которого называют змеиным лёгочным червём, хотя формально это паразитическое ракообразное.

Звучит как маленький фильм ужасов из болота, но для биологов это серьёзный сигнал. Змеи и так страдают от потери среды обитания, дорог, преследования людьми и сокращения популяций. Болезни добавляют ещё один удар, особенно если животное получает сразу несколько инфекций.

Учёные предполагают, что некоторые виды могут быть уязвимее из-за уже ослабленного состояния популяций. У карликовых гремучих змей риск может быть выше ещё и потому, что они питаются ящерицами и лягушками, а те могут участвовать в передаче паразита.

Есть и человеческий след. Паразит Raillietiella orientalis связан с инвазивными видами, включая бирманских питонов и коричневых анолисов во Флориде. Когда чужие виды попадают в экосистему, они могут приносить с собой не только конкуренцию, но и болезни.

Для обычного человека вывод простой: природа болеет сложнее, чем кажется. Даже змея, которую многие предпочли бы обойти стороной, может оказаться не злодеем из травы, а частью экосистемы, которую тихо добивают грибки, паразиты и человеческое вмешательство.