Елизавета Кривцова: и рядовой латвиец неожиданно может стать нарушителем санкций

Дальше она поясняет:

-Не все знают, что, например, работа программистом на российскую компанию является нарушением санкций и уголовно наказуемым деянием. То же самое относится к получению зарплаты на счёт в подсанкционном российском банке.

...Как сообщается официально, в 1-м квартале 2026 года:

• возбуждено 24 новых уголовного дела за нарушение международных санкций;

• возбуждено уголовное преследование по шести уголовным делам;

• 7 физическим лицам были предъявлены обвинения;

• пять уголовных дел направлено в суд;

• Два уголовных дела завершены по исполнению предписания прокурора о наказании.

В одном из уголовных производств, завершенном прокурором по назначению штрафа, физическое лицо оштрафовано на сумму 9 360 евро, а юридическое лицо — штрафом более 17,1 тыс. евро. Речь идет о попытке экспортировать в Россию санкционные товары - сырьевые товары на 67,8 тыс. евро - с использованием поддельных документов, указывающих на Казахстан в качестве назначения. Предмет ранее конфискован, реализован, а собранные деньги включены в госбюджет.

Во втором уголовном производстве, завершенном прокурором по назначению штрафа, физическое лицо - гражданину Российской Федерации с ПМЖ в Латвии - получил испытательный надзор на три года. В данном случае человек намеренно нарушил санкции Евросоюза против РФ в жадных целях, удаленно работая программистом (1С разработчиком) в зарегистрированной в России компании и тем самым систематически оказывая запрещенные услуги ИТ-консалтинга.

Об исполнении трудовых обязанностей человека в период 2022 года до 2025 года за год получено вознаграждение в размере 5,89 млн российских рублей (около 64,2 тыс. евро). Часть этого вознаграждения - менее 10 тыс. евро - поступила на личный счет в санкционном банке, тем самым напрямую предоставив деньги юридическому лицу, включенному в санкционный список.