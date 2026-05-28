Елизавета Кривцова: и рядовой латвиец неожиданно может стать нарушителем санкций

Редакция PRESS 28 мая, 2026 16:24

-Опубликована латвийская статистика по уголовным делам в отношении обхода санкций, - сообщает Елизавета Кривцова, юрист и правозащитник в Фейсбуке. 

Дальше она поясняет: 

-Не все знают, что, например, работа программистом на российскую компанию является нарушением санкций и уголовно наказуемым деянием. То же самое относится к получению зарплаты на счёт в подсанкционном российском банке.

Берегите себя.

...Как сообщается официально, в 1-м квартале 2026 года:

• возбуждено 24 новых уголовного дела за нарушение международных санкций;

• возбуждено уголовное преследование по шести уголовным делам;

• 7 физическим лицам были предъявлены обвинения;

• пять уголовных дел направлено в суд;

• Два уголовных дела завершены по исполнению предписания прокурора о наказании.

В одном из уголовных производств, завершенном прокурором по назначению штрафа, физическое лицо оштрафовано на сумму 9 360 евро, а юридическое лицо — штрафом более 17,1 тыс. евро. Речь идет о попытке экспортировать в Россию санкционные товары - сырьевые товары на 67,8 тыс. евро - с использованием поддельных документов, указывающих на Казахстан в качестве назначения. Предмет ранее конфискован, реализован, а собранные деньги включены в госбюджет.

Во втором уголовном производстве, завершенном прокурором по назначению штрафа, физическое лицо - гражданину Российской Федерации с ПМЖ в Латвии - получил испытательный надзор на три года. В данном случае человек намеренно нарушил санкции Евросоюза против РФ в жадных целях, удаленно работая программистом (1С разработчиком) в зарегистрированной в России компании и тем самым систематически оказывая запрещенные услуги ИТ-консалтинга.

Об исполнении трудовых обязанностей человека в период 2022 года до 2025 года за год получено вознаграждение в размере 5,89 млн российских рублей (около 64,2 тыс. евро). Часть этого вознаграждения - менее 10 тыс. евро - поступила на личный счет в санкционном банке, тем самым напрямую предоставив деньги юридическому лицу, включенному в санкционный список.

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

