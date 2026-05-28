Гражданин Индии, ставший виновником автобусной аварии в феврале, управлял грузовиком без водительских прав

В ходе расследования выяснилось, что гражданин Индии, мужчина 1990 года рождения, задержанный на время расследования, 18 февраля управлял грузовиком Volvo с прицепом, зарегистрированным в Литве, и выехал на перекресток с дорогой Рига-Лиепая, не выполнив требования знака «Стоп».

В результате он не уступил дорогу и спровоцировал столкновение с автобусом, водителем которого был мужчина 1973 года рождения, следовавшим в направлении Риги-Лиепая и имевшим преимущественное право проезда.

В ходе расследования, проведенного госполицией, водитель автобуса рассказал, что в момент аварии, когда водитель грузовика выехал перед автобусом, они посмотрели друг на друга, и водитель автобуса понял, что избежать столкновения ему не удалось. Водитель автобуса заявил, что не мог ехать по встречной полосе, потому что там были другие машины, и он не мог рисковать жизнями пассажиров автобуса, поэтому, остался на своей полосе, где и произошло столкновение, в результате которого больше всех пострадал сам водитель автобуса, которому ампутировали ноги, и один из пассажиров, получивший перелом верхней челюсти, перелом височной кости и другие травмы.

На месте аварии женщина, ехавшая позади грузовика и не растерявшаяся, бросилась оказывать водителю первую медицинскую помощь, подчеркивает госполиция. Она поддерживала связь с экстренной медицинской службой.

Водитель грузовика не находился в состоянии алкогольного или иного опьянения, однако досудебное расследование показало, что водитель управлял автомобилем без водительского удостоверения, но после аварии предъявил полиции поддельное водительское удостоверение Объединенных Арабских Эмиратов, якобы дающее ему право управлять большегрузными автомобилями.

Полиция завершила расследование в рамках уголовного процесса и предъявляет водителю обвинение в нарушении правил дорожного движения, если в результате аварии потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, а также в подделке документа и использовании такого документа. Самое суровое наказание за такое уголовное преступление – лишение свободы на срок до восьми лет. Размер наказания будет определен судом.

Ранее сообщалось, что в результате аварии между автобусом и грузовиком на перекрестке Апшупе и Лиепайской трассы пострадали четыре человека. Полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту.