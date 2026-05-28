Гражданин Индии, ставший виновником автобусной аварии в феврале, управлял грузовиком без водительских прав

© LETA 28 мая, 2026 12:36

ЧП и криминал 0 комментариев

Гражданин Индии, ставший виновником автобусной аварии на перекрестке Апшуциема в феврале, управлял грузовиком без водительских прав, которые не были получены, сообщила Государственная полиция (ГП).

В ходе расследования выяснилось, что гражданин Индии, мужчина 1990 года рождения, задержанный на время расследования, 18 февраля управлял грузовиком Volvo с прицепом, зарегистрированным в Литве, и выехал на перекресток с дорогой Рига-Лиепая, не выполнив требования знака «Стоп».

В результате он не уступил дорогу и спровоцировал столкновение с автобусом, водителем которого был мужчина 1973 года рождения, следовавшим в направлении Риги-Лиепая и имевшим преимущественное право проезда.

В ходе расследования, проведенного госполицией, водитель автобуса рассказал, что в момент аварии, когда водитель грузовика выехал перед автобусом, они посмотрели друг на друга, и водитель автобуса понял, что избежать столкновения ему не удалось. Водитель автобуса заявил, что не мог ехать по встречной полосе, потому что там были другие машины, и он не мог рисковать жизнями пассажиров автобуса, поэтому, остался на своей полосе, где и произошло столкновение, в результате которого больше всех пострадал сам водитель автобуса, которому ампутировали ноги, и один из пассажиров, получивший перелом верхней челюсти, перелом височной кости и другие травмы.

На месте аварии женщина, ехавшая позади грузовика и не растерявшаяся, бросилась оказывать водителю первую медицинскую помощь, подчеркивает госполиция. Она поддерживала связь с экстренной медицинской службой.

Водитель грузовика не находился в состоянии алкогольного или иного опьянения, однако досудебное расследование показало, что водитель управлял автомобилем без водительского удостоверения, но после аварии предъявил полиции поддельное водительское удостоверение Объединенных Арабских Эмиратов, якобы дающее ему право управлять большегрузными автомобилями.

Полиция завершила расследование в рамках уголовного процесса и предъявляет водителю обвинение в нарушении правил дорожного движения, если в результате аварии потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, а также в подделке документа и использовании такого документа. Самое суровое наказание за такое уголовное преступление – лишение свободы на срок до восьми лет. Размер наказания будет определен судом.

Ранее сообщалось, что в результате аварии между автобусом и грузовиком на перекрестке Апшупе и Лиепайской трассы пострадали четыре человека. Полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту.

Комментарии (0)

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта) (1)

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

