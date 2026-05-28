Пока Рига мерзнет, Европа плавится: жара уже принесла первые смерти

Редакция PRESS 28 мая, 2026 11:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Риге сейчас хочется не мороженого, а пледа. Около +10, ветер, май выглядит так, будто лето передумало приходить. Но в другой части Европы в эти же дни разыгралась совсем другая сцена: жара, рекорды, предупреждения и первые сообщения о погибших.

Великобритания пережила самый жаркий майский день за всю историю наблюдений. Температура поднялась примерно до 35 градусов. Для страны, где даже обычное летнее тепло превращается в большое событие, это уже не просто «солнечная погода».

Во Франции ситуация оказалась ещё тревожнее. Власти сообщили о семи смертях, прямо или косвенно связанных с нынешней волной жары. Пять из них были утоплениями. Люди шли к озёрам, рекам и пляжам, чтобы охладиться, но вода в конце мая ещё может быть холодной, а спасательный сезон во многих местах толком не начался.

В Великобритании картина похожая. За несколько дней там сообщили как минимум о девяти погибших в водных инцидентах. Среди жертв были дети и подростки. Формально это не всегда смерть «от жары» в медицинском смысле. Но цепочка понятна: рекордная температура, толпы у воды, холодный шок, паника, несколько секунд ошибки.

Франция впервые с момента создания своей системы предупреждения о жаре в 2004 году включила её уже в мае. На юго-западе страны температура поднималась выше 37 градусов, а синоптики предупреждали о возможности почти 39 градусов в отдельных районах. В Испании ожидали до 40 градусов.

Причина этой европейской духовки не только в солнце. Над частью Западной Европы стояла область высокого давления, которая удерживала горячий воздух как крышка на кастрюле. Метеорологи называют такие ситуации тепловым куполом. Для обычного человека это означает простую вещь: жара не уходит, ночи не спасают, организм не успевает восстановиться.

И тут появляется слово, которое звучит почти как имя злодея из фильма катастроф: Эль-Ниньо.

Это природное климатическое явление в Тихом океане. Когда вода в центральной и восточной части экваториального Тихого океана становится теплее обычного, меняются погодные сценарии в разных частях мира. Само по себе оно не включает жару в Европе как лампочку. Но может подталкивать глобальные температуры вверх.

Всемирная метеорологическая организация ожидает, что это явление может вернуться уже с середины 2026 года. Американские синоптики NOAA оценивают вероятность его появления в мае-июле в 82%, а вероятность сохранения зимой 2026–2027 годов в 96%.

Слово «супер» специалисты используют осторожно. Никто не обещает фильм-катастрофу по расписанию. Но тревога понятна: если событие окажется сильным, ближайшие годы могут получить дополнительный температурный толчок.

Отдельный прогноз ВМО по ближайшему пятилетию тоже звучит неприятно. Есть высокая вероятность, что один из следующих лет станет теплее самого жаркого года в истории наблюдений. Также велика вероятность, что хотя бы один год временно превысит отметку 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

На бытовом уровне всё это выглядит странно. В Риге люди мёрзнут и ругают май. В Париже ищут тень. В Британии предупреждают подростков не прыгать в холодные водоёмы. В Испании готовятся к температурам, от которых асфальт начинает казаться мягче.

Так теперь всё чаще и выглядит европейская погода: не одно большое лето для всех, а резкие контрасты, скачки и неприятные сюрпризы.

И если май уже принёс Европе рекорды, предупреждения и первые смерти, вопрос к лету становится совсем простым: это был максимум или только трейлер?

