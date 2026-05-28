Кино без актёров, камер и съёмочной группы: фильм от ИИ попал на крупный фестиваль

Картина называется Dreams of Violets. Её мировая премьера назначена на 10 июня на фестивале Tribeca в Нью-Йорке.

Фильм длится 75 минут и заявлен как докудрама. Он вдохновлён почти полувековой историей гражданского сопротивления в Иране. В центре сюжета — январь 2026 года, Тегеран, пять незнакомцев, которые прячутся в тупиковом переулке перед казнью. За происходящим из окна наблюдает 10-летний мальчик с церебральным параличом.

Самое громкое здесь даже не содержание фильма, а способ его создания. По данным The Independent, Dreams of Violets называют первым полнометражным игровым фильмом, созданным с помощью ИИ, который вошёл в официальную программу крупного фестиваля.

Его сняли братья Аш и Пуйя Куша, иранские режиссёры, покинувшие страну ещё в 2009 году. Бюджет составил около 2000 долларов, работа заняла примерно три месяца. Для кинофестивального мира, где даже скромные независимые фильмы часто стоят в десятки и сотни раз дороже, это звучит почти неприлично.

Аш Куша объяснил, что изначально хотел бы снять фильм обычным способом: с актёрами, съёмочной группой, реальными локациями и полноценным производством. Но он находится в изгнании, не имеет доступа к Ирану, к местам событий и к людям, о которых рассказывает история.

По его словам, ИИ позволил сделать фильм, который иначе просто не был бы снят.

И вот здесь начинается самый неудобный разговор. Потому что это не комедия про говорящего кота и не рекламный ролик, который можно весело обсудить в соцсетях. Это фильм о насилии, протестах и казнях, где люди на экране не существуют, лица сгенерированы, но история опирается на реальные фотографии, журналистские материалы и свидетельства очевидцев.

Одни увидят в этом опасный прецедент: фестивали начинают пускать в зал кино без актёров, операторов и классической съёмочной группы. Другие скажут, что именно здесь ИИ впервые выглядит не игрушкой, а инструментом для тех, кто физически не может снять свою историю иначе.

Tribeca уже не впервые заигрывает с искусственным интеллектом. В 2024 году фестиваль показывал короткометражки, созданные с использованием Sora от OpenAI. Но короткие эксперименты и полнометражный фильм о политическом насилии — это уже разные уровни скандала.

Соосновательница Tribeca Джейн Розенталь заявила, что фестиваль увидел в Dreams of Violets не только технологический эксперимент, но и способ рассказать глубоко человеческую историю.

Для Голливуда это звучит почти как вызов. Пока индустрия спорит, где проходит граница между инструментом и заменой человека, на фестивальный экран выходит фильм, у которого нет привычных актёров, нет привычной съёмки и почти нет привычного бюджета.

И если зрители примут это кино всерьёз, следующая драка в кинобизнесе будет уже не о том, можно ли создавать фильмы с ИИ. А о том, кто после этого вообще считается автором.