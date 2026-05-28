Сколько остаётся от зарплаты €100 000 после налогов в Европе (и в Латвии)

Налоговая нагрузка в Европе значительно различается. Как правило, решающим фактором является уровень дохода. В одних странах применяются плоские ставки подоходного налога, в других — прогрессивная система, при которой более высокие заработки облагаются большей долей.

На размер зарплаты «на руки» также влияют семейное положение, один или два источника дохода в семье и наличие детей на иждивении.

Предположим, что человек зарабатывает 100 000 € в год до вычета налогов. Он одинок и у него нет детей. Какую сумму он получит на руки? Как будут выглядеть чистые зарплаты в разных европейских странах?

Расчеты сложны, это лишь оценки

Подсчеты затруднены, поскольку зависят от целого ряда параметров. Сами налоговые системы отличаются: в одних странах они относительно простые, в других куда более сложные.

Euronews Business оценил размер зарплаты на руки при доходе 100 000 € до вычета налогов на основе отчета OECD Tax Wedge 2026, страновых файлов ОЭСР, обзоров PwC Worldwide Tax Summaries и национальных источников.

Использованы налоговые ставки на 2025 год. Валюты стран вне еврозоны пересчитывались по справочным курсам ЕЦБ на 31 декабря 2025 года. Таким образом, данные в основном отражают оценки на 2025 год.

Ряд переменных, которые могли бы повлиять на расчет, не учитывался. Дополнительные источники дохода не принимались во внимание. Поэтому это приблизительные оценки, призванные в общих чертах сравнить налоговую нагрузку в европейских странах.

Болгария возглавляет рейтинг

Среди 31 европейской страны (государства ЕС плюс Великобритания, Швейцария, Норвегия и Турция) чистый доход при годовой зарплате 100 000 € до вычета налогов колеблется от 50 750 € в Бельгии до 86 930 € в Болгарии.

Болгария — единственная страна, где чистая зарплата превышает 85 000 €. Далее следует Эстония с 74 400 €. Чехия (72 800 €), Мальта (72 500 €), Швейцария (70 500 €) и Кипр (70 300 €) — это страны, где работники сохраняют не менее 70 000 € из 100 000 € «грязной» зарплаты.

В Великобритании при таком уровне дохода работники сохраняют почти 70 % своей зарплаты до вычета налогов.

Чистый доход составляет 69 900 € — это самый высокий показатель среди пяти крупнейших экономик Европы. Испания (64 200 €) и Франция (63 000 €) находятся в середине, тогда как Германия (57 900 €) и Италия (56 700 €) обеспечивают самые низкие показатели чистого дохода среди «большой пятерки».

Самый низкий доход на руки: Бельгия, Дания и Швеция

В нижней части рейтинга Бельгия (50 750 €) занимает последнее место, за ней следуют две северные страны: Дания (51 500 €) и Швеция (52 000 €). Австрия (54 200 €), Словения (55 060 €) и Греция (56 615 €) также входят в число стран, где при доходе 100 000 € до вычета налогов чистая зарплата оказывается одной из самых низких в Европе.

Португалия (57 000 €) и Румыния (58 500 €) также остаются ниже отметки 60 000 € чистыми.

Польша (60 225 €), Нидерланды (60 500 €), Литва (60 500 €), Хорватия (61 000 €) и Люксембург (61 500 €) немного превышают этот уровень.

Среди северных стран Норвегия (66 900 €) обеспечивает самый высокий чистый доход, за ней следует Финляндия (62 200 €). В обоих случаях показатели существенно выше, чем в Дании и Швеции, где чистая зарплата лишь немного превышает 50 000 €.

В Ирландии (64 000 €) и Турции (63 200 €) работники получают на руки менее двух третей от годового дохода 100 000 €. Словакия (67 855 €) и Венгрия (66 500 €) находятся немного выше, разница составляет около 2 000–3 000 €.

Региональные тенденции: Восточная, Западная и Северная Европа

В Восточной Европе работники в целом сохраняют большую часть годового дохода 100 000 € до вычета налогов. В этих странах часто действуют более плоские системы подоходного налога, ниже максимальные предельные ставки или ограничены взносы в систему соцстраха.

В Западной и Северной Европе при таком уровне дохода чистая зарплата, как правило, ниже. В странах вроде Бельгии, Дании, Германии, Австрии, Франции, Швеции и Нидерландов нагрузка выше из‑за прогрессивного подоходного налога, отчислений работников в социальные фонды и других сборов.

Местные и региональные налоги также могут менять расстановку сил в рейтинге. В расчетах использованы данные по столицам и соответствующим регионам.

Как 100 000 € соотносятся со средней зарплатой?

Хотя 100 000 € до вычета налогов — весьма высокий доход в одних странах, во многих частях Европы он заметно превышает средний уровень. По данным ОЭСР за 2025 год, Швейцария — единственная европейская страна, где средняя зарплата для одинокого человека без детей превышает этот уровень и составляет 107 487 €.

Внутри ЕС самый высокий средний заработок в Люксембурге — 77 844 €. В 13 из 22 стран ЕС, вошедших в список, средние зарплаты ниже 50 000 €, при этом наименьший показатель у Словакии — 19 590 €.

Максимальные ставки подоходного налога для физлиц для самых высоких доходов в Европе сильно различаются и также подчиняются региональным тенденциям. В странах Северной и Западной Европы максимальные предельные ставки, как правило, самые высокие — обычно от 45 % до 60 %. В Центральной и Восточной Европе, включая Балканы, ставки, как правило, ниже.