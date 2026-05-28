Почти что новые министры: сегодня утверждают правительство Кулбергса

Голосование в Сейме состоится в 13:30.

В свою очередь в 8:15 в парламенте будут подписаны договор о сотрудничестве коалиционных партий и декларация нового правительства.

После отставки правительства Эвики Силини ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового Кабинета министров Кулбергсу. В новое правительство войдут ОС, Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

От ОС на должность министра финансов выдвинут Марис Кучинскис, на должность министра юстиции - Эдвардс Смилтенс, а Министерство умного управления и регионального развития возглавит Эдгарс Таварс.

От "Нового Единства" посты в новом правительстве сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут Райвис Мелнис, а на пост министра сообщения - прежний министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

Планируется, что представитель Нацобъединения Илзе Индриксоне возглавит Министерство образования и науки, Наурис Пунтулис - Министерство культуры, Янис Домбрава - Министерство внутренних дел, а Янис Витенбергс - Министерство климата и энергетики.

От СЗК должности в новом правительстве сохранят министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а должность министра земледелия займет Улдис Аугулис.

Также свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миериня (СЗК).