Компенсация супругу за вложения в личное имущество другого супруга при разводе

«Семь секретов» 28 мая, 2026 08:22

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мы с мужем прожили вместе более 8 лет в его доме, имеем двоих детей. Дом был оформлен на него до брака и указан в Земельной книге как его отдельная собственность. После свадьбы мы фактически полностью перестроили дом: сделали капитальный ремонт, пристроили гараж и мастерскую, обустроили подвал, заменили крышу и систему отопления. Я вкладывала не только свой труд, но и деньги, в том числе взяла и выплатила кредит в 12 000 евро. А еще работала, занималась детьми и хозяйством. Сейчас мы разводимся. Брачный договор не заключался. Правильно ли я понимаю, что на дом у меня нет прав? Тогда возникает вопрос: имею ли я право на компенсацию своего вклада в его дом и как его доказать?"

Гражданский закон устанавливает, что имущество, принадлежавшее супругу до брака, сохраняет статус раздельного. Недвижимость, зарегистрированная как раздельная собственность, остается за соответствующим супругом. Поэтому у вас нет возможности претендовать на часть дома. Однако это не исключает вашего права требовать компенсации, если будет доказан вклад в недвижимость вашего мужа и, как результат, рост ее стоимости.

Судебная практика и принцип солидарности супругов

Статья 84 Гражданского закона устанавливает, что брак налагает на мужа и жену обязанность быть взаимно верными, жить вместе, поддерживать друг друга и совместно заботиться о благосостоянии семьи. Поэтому судебная практика, включая позицию Верховного суда, исходит из того, что при браке действует принцип взаимной поддержки супругов. Из этой нормы, в свою очередь, вытекает принцип солидарности супругов.

Если один супруг вкладывает средства или труд в имущество другого либо в семейное хозяйство, это может рождать право на компенсацию. Значение имеет не только источник средств, но также факт вложений и их результат — увеличение стоимости имущества.

Улучшение имущества и влияние на его стоимость

В вашей ситуации важно, что в период брака дом был существенно улучшен: проведен капитальный ремонт, пристроены гараж и мастерская, обустроен подвал, заменены крыша и система отопления. Такие изменения, как правило, приводят к значительному росту стоимости недвижимости, и именно этот прирост стоимости подлежит оценке судом при определении возможной компенсации.

Верховный суд в своем решении от 9 декабря 2025 года (дело № C69309923, SKC-748/2025) отдельно подчеркивает, что вклад супруга может быть осуществлен не только его трудом (в виде выполнения работ), но и за счет его личных денежных средств или иных средств, имеющих денежную оценку.

То есть вклад может выражаться, например, в строительстве жилого дома собственными силами на земельном участке, который принадлежит другому супругу, либо в участии в ремонте (реконструкции) жилого дома своим трудом или денежными средствами, либо также в случае, когда с согласия второго супруга принадлежащее ему имущество финансируется за счет средств общего имущества супругов.

Кроме того, повседневная забота супруга о домашнем хозяйстве и общих детях также признается существенным вкладом в формирование и обеспечение благосостояния семьи, который учитывается при определении размера справедливой компенсации, хотя сам по себе не образует самостоятельного денежного требования и подлежит оценке в совокупности и в связи с влиянием на стоимость имущества.

Оценка вклада

Важно также и то, что подобные вложения, как отмечает суд, обычно совершаются исходя из разумного ожидания продолжения брака и совместного пользования результатом. Поэтому при расторжении брака требуется не автоматическое возмещение расходов, а именно справедливая оценка имущественного результата такого вклада.                                                                                                                                                                   

О доказательствах

Как было указано выше, из решения Верховного суда следует, что вклад супруга не ограничивается только его личными денежными средствами, однако это не означает автоматического признания любых расходов. Суд оценивает доказательства — выписки, кредиты, платежи, чеки и переводы — и их связь с конкретным улучшением имущества, проверяя фактическое использование средств для ремонта или реконструкции дома.

Также учитываются свидетельские показания и личный труд, если он привел к улучшению имущества. Обязательно нужно подтвердить рост стоимости дома через техническую документацию, кадастровые данные или оценочную экспертизу. При этом суд оценивает не отдельные доказательства, а их совокупность, устанавливая причинно-следственную связь между вложениями, улучшением имущества и увеличением его стоимости.

Заключение

Таким образом, несмотря на то что в случае развода дом остается отдельной собственностью вашего супруга, суд может присудить вам денежную компенсацию, если будет доказано, что в период брака за счет ваших денежных вложений и личного труда были проведены существенные улучшения дома, которые привели к реальному увеличению его стоимости.

Суд в подобных случаях исходит не из суммы потраченных средств как таковой, а из реального прироста стоимости имущества и обоснованного вклада. 

Рекомендуем вам обратиться за подробной консультацией к адвокату.

Основные дискуссии в "Новом Единстве" велись об участии в формируемом Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", ОС) правительстве, а не о должностях, заявила журналистам в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем подавшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

24 мая этого года в частном доме в поселке Баложи Кекавского района было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения со следами насильственной смерти. Рижское региональное управление государственной полиции немедленно возбудило уголовное дело, сообщает Госполиция.

Латвия и Литва вслед за Европейским Союзом и рядом других стран ЕС вызвали российских послов в знак протеста против очередных угроз РФ нанести новые массированные удары по Киеву и требований покинуть украинскую столицу иностранцам и дипломатам. "Угрозы России в адрес Киева нас не запугают. Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти. Латвия твердо поддерживает Украину", - заявил вечером во вторник, 26 мая, латвийский МИД. 

Цифрование здравоохранения продолжается, очереди к врачам не уменьшаются. Хорошо или плохо электронное направление к врачу или на обследование? Вроде бы врачу удобно: все данные на пациента - в базе. А вот как это самому пациенту? Так его об этом никто и не спрашивал...О новинке в латвийском здравоохранении: электронном направлении.

Каждый человек имеет право на тишину. Но большинство многоэтажных домов послевоенной постройки хорошей шумоизоляцией не отличаются. И зачастую можно слышать разговор соседей за стенкой либо ходьбу жильцов квартиры на верхнем этаже. Что уж говорить, если соседи наверху что–то отмечают, включив на полную мощность музыку, и вдобавок устраивают танцы, от которых перекрытие ходит ходуном. А когда рано утром вас будит «замечательный» звук работающего перфоратора? Однако с латвийскими законами по части борьбы с шумом сейчас возникли большие проблемы.

