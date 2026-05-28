Компенсация супругу за вложения в личное имущество другого супруга при разводе

Гражданский закон устанавливает, что имущество, принадлежавшее супругу до брака, сохраняет статус раздельного. Недвижимость, зарегистрированная как раздельная собственность, остается за соответствующим супругом. Поэтому у вас нет возможности претендовать на часть дома. Однако это не исключает вашего права требовать компенсации, если будет доказан вклад в недвижимость вашего мужа и, как результат, рост ее стоимости.

Судебная практика и принцип солидарности супругов

Статья 84 Гражданского закона устанавливает, что брак налагает на мужа и жену обязанность быть взаимно верными, жить вместе, поддерживать друг друга и совместно заботиться о благосостоянии семьи. Поэтому судебная практика, включая позицию Верховного суда, исходит из того, что при браке действует принцип взаимной поддержки супругов. Из этой нормы, в свою очередь, вытекает принцип солидарности супругов.

Если один супруг вкладывает средства или труд в имущество другого либо в семейное хозяйство, это может рождать право на компенсацию. Значение имеет не только источник средств, но также факт вложений и их результат — увеличение стоимости имущества.

Улучшение имущества и влияние на его стоимость

В вашей ситуации важно, что в период брака дом был существенно улучшен: проведен капитальный ремонт, пристроены гараж и мастерская, обустроен подвал, заменены крыша и система отопления. Такие изменения, как правило, приводят к значительному росту стоимости недвижимости, и именно этот прирост стоимости подлежит оценке судом при определении возможной компенсации.

Верховный суд в своем решении от 9 декабря 2025 года (дело № C69309923, SKC-748/2025) отдельно подчеркивает, что вклад супруга может быть осуществлен не только его трудом (в виде выполнения работ), но и за счет его личных денежных средств или иных средств, имеющих денежную оценку.

То есть вклад может выражаться, например, в строительстве жилого дома собственными силами на земельном участке, который принадлежит другому супругу, либо в участии в ремонте (реконструкции) жилого дома своим трудом или денежными средствами, либо также в случае, когда с согласия второго супруга принадлежащее ему имущество финансируется за счет средств общего имущества супругов.

Кроме того, повседневная забота супруга о домашнем хозяйстве и общих детях также признается существенным вкладом в формирование и обеспечение благосостояния семьи, который учитывается при определении размера справедливой компенсации, хотя сам по себе не образует самостоятельного денежного требования и подлежит оценке в совокупности и в связи с влиянием на стоимость имущества.

Оценка вклада

Важно также и то, что подобные вложения, как отмечает суд, обычно совершаются исходя из разумного ожидания продолжения брака и совместного пользования результатом. Поэтому при расторжении брака требуется не автоматическое возмещение расходов, а именно справедливая оценка имущественного результата такого вклада.

О доказательствах

Как было указано выше, из решения Верховного суда следует, что вклад супруга не ограничивается только его личными денежными средствами, однако это не означает автоматического признания любых расходов. Суд оценивает доказательства — выписки, кредиты, платежи, чеки и переводы — и их связь с конкретным улучшением имущества, проверяя фактическое использование средств для ремонта или реконструкции дома.

Также учитываются свидетельские показания и личный труд, если он привел к улучшению имущества. Обязательно нужно подтвердить рост стоимости дома через техническую документацию, кадастровые данные или оценочную экспертизу. При этом суд оценивает не отдельные доказательства, а их совокупность, устанавливая причинно-следственную связь между вложениями, улучшением имущества и увеличением его стоимости.

Заключение

Таким образом, несмотря на то что в случае развода дом остается отдельной собственностью вашего супруга, суд может присудить вам денежную компенсацию, если будет доказано, что в период брака за счет ваших денежных вложений и личного труда были проведены существенные улучшения дома, которые привели к реальному увеличению его стоимости.

Суд в подобных случаях исходит не из суммы потраченных средств как таковой, а из реального прироста стоимости имущества и обоснованного вклада.

Рекомендуем вам обратиться за подробной консультацией к адвокату.