Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

Пациентов не спросили: кому удобны электронные меднаправления?

«Вести» 28 мая, 2026 08:43

Важно 0 комментариев

Цифрование здравоохранения продолжается, очереди к врачам не уменьшаются. Хорошо или плохо электронное направление к врачу или на обследование? Вроде бы врачу удобно: все данные на пациента - в базе. А вот как это самому пациенту? Так его об этом никто и не спрашивал...О новинке в латвийском здравоохранении: электронном направлении.

Очередь дошла и до электронных направлений. Уже несколько лет латвийцы осваивают азы электронной медицины: сначала э-больничный лист, потом э-рецепты. И все эти «э» у большой части населения, в основном старшего возраста, вызывают вопросы.

Сложно ориентироваться, когда за информацией о сроке лекарства или дате выписки направления надо каждый раз заходить в опять-таки электронный «гроссбух» э-веселибы...

Новая эра – новая головная боль

Не все знают, что уже с 4 мая 2026 года направления к специалистам доступны только в электронном виде.

«Почему именно с 4-го и почему мая? - спрашивают жители. – Подарок Минздрава к государственному празднику?» Тем не менее теперь направление не выписывается на бумаге, а вносится в базу данных на портале eveseliba.gov.lv.

А врач во время приема открывает соответствующую страницу - и видит, что пациента действительно направил семейный врач: на консультацию или на обследование. А как же пациент увидит направление? Да, на той же электронной странице здоровья.

Это означает, что пациент не просто откроет дома папочку, где хранит свои медицинские документы, и посмотрит, какого числа выписано направление, а сядет за компьютер (или воспользуется другим гаджетом) и через электронную подпись или интернет-банк войдет в пресловутую э-веселибу.

И это первое «против» для многих пациентов, которые, образно говоря, не родились со смартфоном в руке. Вместо двух движений - взять папку и открыть ее – надо производить несколько манипуляций. А если компьютер не включен, то еще и включить его, а это тоже время. Аналогично и с э-рецептами...

Что не нравится латвийским пациентам в электронном здравоохранении? Например, читательница Ирма ЯКОВЛЕВА рассказала:

- Мне выписали несколько направлений: на компьютерную томографию, к неврологу, к лору и на УЗИ. Я всегда у семейного врача выписываю сразу несколько направлений и разные лекарства, чтобы потом несколько раз не ходить. И в течение полугода или дольше, как получится, прохожу врачей и обследования...
Так как сразу записаться по госценам в медучреждениях нет возможности, читательница, как и многие, откладывает часть направлений – на счастливый день, а часть рецептов на лекарства – до следующей пенсии или получки.

- Зато я всегда могла видеть, «годность» какого рецепта подходит к концу, к какому врачу нужно скорее записаться – даже по полной стоимости, если по цене пациента не получается дождаться. Ведь не секрет, что визита даже к лору приходится дожидаться месяцами - за 4 евро, да и по полной цене – за 60-70 евро – попадаешь хорошо если через недели две...

Читательница говорит, что сейчас каждый поиск направления или рецепта оборачивается нервами. Она смотрит э-веселибу через интернет-банк, а лишний раз туда заходить она опасается: мошенников-то вон сколько развелось... Причем в систему здоровья не всегда войдешь сразу: зависает она.

Или, например, пациенту выписали направление на обследование сосудов еще в ноябре прошлого года. Был выбор: или приема по цене 8 евро ждать до июня следующего года - или идти через месяц по цене 130 евро. Подходит время визита - и пациент не знает, примут ли его с бумажным направлением. Опять нервы...

А если запись по цене пациента не через полгода, а через год? Уже есть бумажное направление. Надо будет опять выписывать - электронное? Снова записываться к семейному врачу, ехать на визит?

Однако у э-направлений и э-рецептов есть и положительные стороны. Например, если пациент поддерживает контакт с семейным врачом и тот знает его болячки, то это все можно выписать по телефону...

А врачам хорошо?

Оказывается, еще с 1 января 2019 года планировалось оформлять документы только в электронном формате. Но процесс затянулся: многомиллионная (по стоимости) э-веселиба не выдерживает возложенных на нее надежд, ее доделывают и доделывают. Вроде как нет предела совершенству. А вот до совершенства-то и далеко, - говорят те, кто часто работает с системой.

Врачи рассказывают, что с электронным направлением общение с пациентом проходит дольше: надо войти в систему, она может зависнуть, потом найти нужные данные, потом занести результаты визита и назначения.

С одной стороны, это удобно: все в одном месте - и результаты анализов и прежних исследований пациента, и рекомендации других специалистов. Но это в идеале. На практике стандартных 20 минут, которые отведены на прием, не всегда хватает. И растет очередь за дверями кабинетов...

В э-системе надо учитывать, что в направлении недостаточно одной строки с диагнозом по классификатору. Важно, чтобы врач мог описать, что именно в данном диагнозе является основанием для направления пациента к конкретному специалисту. Новая система непрактична и отнимает у врачей значительно больше времени, чем предыдущая.

Поэтому, говорят доктора, лучше ничего не трогать, пока не будет готов окончательный качественный вариант. Похоже, что те, кто вовлечены в э-процесс, не хотят остаться без работы и постоянно что-то корректируют, что требует определенных дотаций. Или, простите, просто не умеют работать с ИТ на таком уровне.

Цифровое здравоохранение, как говорят в верхах Минздрава ЛР, облегчит обмен информацией как внутри страны, так и на международном уровне. Хотя сами врачи говорят, что они и так обмениваются информацией: медики всего мира говорят на одном языке – которому их учили в вузах...

Опять очереди

А ведь новая система цифровых направлений вводится с целью улучшить регулирование очередей.

Учитывается запись только к одному врачу, а не к нескольким. Не секрет, что пациенты любят записаться сразу в несколько мест – где быстрее подойдет очередь. А аннулировать лишнюю запись не удосуживаются. Теперь же одно направление — одна запись. Так можно будет ликвидировать «пустые» места в очередях и сократить ожидание.

Но пока на некоторые оплачиваемые государством медицинские услуги в отдельных учреждениях приходится ждать месяцы, а то и годы. Так, на УЗИ щитовидной железы в Карсавской больнице записываются через неделю, а в Талси приглашают подождать почти 3 года! На доплерографию сосудов головы и шеи в рижской 1-й больнице можно записаться только через полтора года, к ревматологу – через 4!

В медцентре «Аура» электромиографию по госцене предлагают подождать те же 4 года.

Правда, как показывают данные, к некоторым специалистам время ожидания сократилось. Но благодаря э-направлениям или другим тенденциям - сейчас сказать трудно. Прошло мало времени, чтобы делать выводы...

новые правила

Как получить э-направление?

Все вопросы – к семейному врачу

Получить направление можно, как и раньше, - у своего семейного врача. Он внесет данные в систему э-здоровья и выдаст распечатку с «номерком» — комбинацией цифр и букв. Ее нужно ввести при записи на сайте выбранного медучреждения или назвать по телефону.

Срок действия э-направления — 180 дней.

Поиск подходящего специалиста сохраняется. Можно записаться в медучреждении напрямую – лично, по телефону или на соответствующем портале выбранного медцентра.

Удобно воспользоваться государственным сайтом RindaPieArsta.lv или частными — PieArsta.lv
и eveselibaspunkts.lv

(!) Единого телефонного номера для записи на получение медицинских услуг в Латвии не было и таковой не планируется.

Ранее выданные, но не использованные бумажные направления действительны, однако их нужно оцифровать — в регистратуре любого медучреждения или самостоятельно в системе э-здоровья.

Также пациент может просить у врача и распечатку направления: ее порой требуют страховщики.

Бумажный вариант можно скачать на сайте e-veseliba.gov.lv в разделе e-nosUtIjumi.

Уточнить вопросы по э-направлениям можно по бесплатному телефону Национальной службы здравоохранения (NVD) – 80001224

Оксана ПЕТРЕНКО

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Важно

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы? (1)

Буря передохнула и возвращается: с обеда по Латвии новое жёлтое предупреждение (ФОТО)
Важно

Буря передохнула и возвращается: с обеда по Латвии новое жёлтое предупреждение (ФОТО)

В Баложи обнаружено тело убитого мужчины: подробности
Важно

В Баложи обнаружено тело убитого мужчины: подробности

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу

Важно 09:13

Важно 0 комментариев

Основные дискуссии в "Новом Единстве" велись об участии в формируемом Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", ОС) правительстве, а не о должностях, заявила журналистам в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем подавшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Основные дискуссии в "Новом Единстве" велись об участии в формируемом Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", ОС) правительстве, а не о должностях, заявила журналистам в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем подавшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Читать
Загрузка

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Выбор редакции 09:07

Выбор редакции 0 комментариев

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

В Баложи обнаружено тело убитого мужчины: подробности

Важно 08:59

Важно 0 комментариев

24 мая этого года в частном доме в поселке Баложи Кекавского района было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения со следами насильственной смерти. Рижское региональное управление государственной полиции немедленно возбудило уголовное дело, сообщает Госполиция.

24 мая этого года в частном доме в поселке Баложи Кекавского района было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения со следами насильственной смерти. Рижское региональное управление государственной полиции немедленно возбудило уголовное дело, сообщает Госполиция.

Читать

«Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти»: латвийский МИД вызвал посла РФ

Новости Латвии 08:47

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия и Литва вслед за Европейским Союзом и рядом других стран ЕС вызвали российских послов в знак протеста против очередных угроз РФ нанести новые массированные удары по Киеву и требований покинуть украинскую столицу иностранцам и дипломатам. "Угрозы России в адрес Киева нас не запугают. Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти. Латвия твердо поддерживает Украину", - заявил вечером во вторник, 26 мая, латвийский МИД. 

Латвия и Литва вслед за Европейским Союзом и рядом других стран ЕС вызвали российских послов в знак протеста против очередных угроз РФ нанести новые массированные удары по Киеву и требований покинуть украинскую столицу иностранцам и дипломатам. "Угрозы России в адрес Киева нас не запугают. Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти. Латвия твердо поддерживает Украину", - заявил вечером во вторник, 26 мая, латвийский МИД. 

Читать

Всё можно? Как наказать шумного соседа

Выбор редакции 08:35

Выбор редакции 0 комментариев

Каждый человек имеет право на тишину. Но большинство многоэтажных домов послевоенной постройки хорошей шумоизоляцией не отличаются. И зачастую можно слышать разговор соседей за стенкой либо ходьбу жильцов квартиры на верхнем этаже. Что уж говорить, если соседи наверху что–то отмечают, включив на полную мощность музыку, и вдобавок устраивают танцы, от которых перекрытие ходит ходуном. А когда рано утром вас будит «замечательный» звук работающего перфоратора? Однако с латвийскими законами по части борьбы с шумом сейчас возникли большие проблемы.

Каждый человек имеет право на тишину. Но большинство многоэтажных домов послевоенной постройки хорошей шумоизоляцией не отличаются. И зачастую можно слышать разговор соседей за стенкой либо ходьбу жильцов квартиры на верхнем этаже. Что уж говорить, если соседи наверху что–то отмечают, включив на полную мощность музыку, и вдобавок устраивают танцы, от которых перекрытие ходит ходуном. А когда рано утром вас будит «замечательный» звук работающего перфоратора? Однако с латвийскими законами по части борьбы с шумом сейчас возникли большие проблемы.

Читать

Компенсация супругу за вложения в личное имущество другого супруга при разводе

Юридическая консультация 08:22

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мы с мужем прожили вместе более 8 лет в его доме, имеем двоих детей. Дом был оформлен на него до брака и указан в Земельной книге как его отдельная собственность. После свадьбы мы фактически полностью перестроили дом: сделали капитальный ремонт, пристроили гараж и мастерскую, обустроили подвал, заменили крышу и систему отопления. Я вкладывала не только свой труд, но и деньги, в том числе взяла и выплатила кредит в 12 000 евро. А еще работала, занималась детьми и хозяйством. Сейчас мы разводимся. Брачный договор не заключался. Правильно ли я понимаю, что на дом у меня нет прав? Тогда возникает вопрос: имею ли я право на компенсацию своего вклада в его дом и как его доказать?"

"Мы с мужем прожили вместе более 8 лет в его доме, имеем двоих детей. Дом был оформлен на него до брака и указан в Земельной книге как его отдельная собственность. После свадьбы мы фактически полностью перестроили дом: сделали капитальный ремонт, пристроили гараж и мастерскую, обустроили подвал, заменили крышу и систему отопления. Я вкладывала не только свой труд, но и деньги, в том числе взяла и выплатила кредит в 12 000 евро. А еще работала, занималась детьми и хозяйством. Сейчас мы разводимся. Брачный договор не заключался. Правильно ли я понимаю, что на дом у меня нет прав? Тогда возникает вопрос: имею ли я право на компенсацию своего вклада в его дом и как его доказать?"

Читать