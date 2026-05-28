Пациентов не спросили: кому удобны электронные меднаправления?

Очередь дошла и до электронных направлений. Уже несколько лет латвийцы осваивают азы электронной медицины: сначала э-больничный лист, потом э-рецепты. И все эти «э» у большой части населения, в основном старшего возраста, вызывают вопросы.

Сложно ориентироваться, когда за информацией о сроке лекарства или дате выписки направления надо каждый раз заходить в опять-таки электронный «гроссбух» э-веселибы...

Новая эра – новая головная боль

Не все знают, что уже с 4 мая 2026 года направления к специалистам доступны только в электронном виде.

«Почему именно с 4-го и почему мая? - спрашивают жители. – Подарок Минздрава к государственному празднику?» Тем не менее теперь направление не выписывается на бумаге, а вносится в базу данных на портале eveseliba.gov.lv.

А врач во время приема открывает соответствующую страницу - и видит, что пациента действительно направил семейный врач: на консультацию или на обследование. А как же пациент увидит направление? Да, на той же электронной странице здоровья.

Это означает, что пациент не просто откроет дома папочку, где хранит свои медицинские документы, и посмотрит, какого числа выписано направление, а сядет за компьютер (или воспользуется другим гаджетом) и через электронную подпись или интернет-банк войдет в пресловутую э-веселибу.

И это первое «против» для многих пациентов, которые, образно говоря, не родились со смартфоном в руке. Вместо двух движений - взять папку и открыть ее – надо производить несколько манипуляций. А если компьютер не включен, то еще и включить его, а это тоже время. Аналогично и с э-рецептами...

Что не нравится латвийским пациентам в электронном здравоохранении? Например, читательница Ирма ЯКОВЛЕВА рассказала:

- Мне выписали несколько направлений: на компьютерную томографию, к неврологу, к лору и на УЗИ. Я всегда у семейного врача выписываю сразу несколько направлений и разные лекарства, чтобы потом несколько раз не ходить. И в течение полугода или дольше, как получится, прохожу врачей и обследования...

Так как сразу записаться по госценам в медучреждениях нет возможности, читательница, как и многие, откладывает часть направлений – на счастливый день, а часть рецептов на лекарства – до следующей пенсии или получки.

- Зато я всегда могла видеть, «годность» какого рецепта подходит к концу, к какому врачу нужно скорее записаться – даже по полной стоимости, если по цене пациента не получается дождаться. Ведь не секрет, что визита даже к лору приходится дожидаться месяцами - за 4 евро, да и по полной цене – за 60-70 евро – попадаешь хорошо если через недели две...

Читательница говорит, что сейчас каждый поиск направления или рецепта оборачивается нервами. Она смотрит э-веселибу через интернет-банк, а лишний раз туда заходить она опасается: мошенников-то вон сколько развелось... Причем в систему здоровья не всегда войдешь сразу: зависает она.

Или, например, пациенту выписали направление на обследование сосудов еще в ноябре прошлого года. Был выбор: или приема по цене 8 евро ждать до июня следующего года - или идти через месяц по цене 130 евро. Подходит время визита - и пациент не знает, примут ли его с бумажным направлением. Опять нервы...

А если запись по цене пациента не через полгода, а через год? Уже есть бумажное направление. Надо будет опять выписывать - электронное? Снова записываться к семейному врачу, ехать на визит?

Однако у э-направлений и э-рецептов есть и положительные стороны. Например, если пациент поддерживает контакт с семейным врачом и тот знает его болячки, то это все можно выписать по телефону...

А врачам хорошо?

Оказывается, еще с 1 января 2019 года планировалось оформлять документы только в электронном формате. Но процесс затянулся: многомиллионная (по стоимости) э-веселиба не выдерживает возложенных на нее надежд, ее доделывают и доделывают. Вроде как нет предела совершенству. А вот до совершенства-то и далеко, - говорят те, кто часто работает с системой.

Врачи рассказывают, что с электронным направлением общение с пациентом проходит дольше: надо войти в систему, она может зависнуть, потом найти нужные данные, потом занести результаты визита и назначения.

С одной стороны, это удобно: все в одном месте - и результаты анализов и прежних исследований пациента, и рекомендации других специалистов. Но это в идеале. На практике стандартных 20 минут, которые отведены на прием, не всегда хватает. И растет очередь за дверями кабинетов...

В э-системе надо учитывать, что в направлении недостаточно одной строки с диагнозом по классификатору. Важно, чтобы врач мог описать, что именно в данном диагнозе является основанием для направления пациента к конкретному специалисту. Новая система непрактична и отнимает у врачей значительно больше времени, чем предыдущая.

Поэтому, говорят доктора, лучше ничего не трогать, пока не будет готов окончательный качественный вариант. Похоже, что те, кто вовлечены в э-процесс, не хотят остаться без работы и постоянно что-то корректируют, что требует определенных дотаций. Или, простите, просто не умеют работать с ИТ на таком уровне.

Цифровое здравоохранение, как говорят в верхах Минздрава ЛР, облегчит обмен информацией как внутри страны, так и на международном уровне. Хотя сами врачи говорят, что они и так обмениваются информацией: медики всего мира говорят на одном языке – которому их учили в вузах...

Опять очереди

А ведь новая система цифровых направлений вводится с целью улучшить регулирование очередей.

Учитывается запись только к одному врачу, а не к нескольким. Не секрет, что пациенты любят записаться сразу в несколько мест – где быстрее подойдет очередь. А аннулировать лишнюю запись не удосуживаются. Теперь же одно направление — одна запись. Так можно будет ликвидировать «пустые» места в очередях и сократить ожидание.

Но пока на некоторые оплачиваемые государством медицинские услуги в отдельных учреждениях приходится ждать месяцы, а то и годы. Так, на УЗИ щитовидной железы в Карсавской больнице записываются через неделю, а в Талси приглашают подождать почти 3 года! На доплерографию сосудов головы и шеи в рижской 1-й больнице можно записаться только через полтора года, к ревматологу – через 4!

В медцентре «Аура» электромиографию по госцене предлагают подождать те же 4 года.

Правда, как показывают данные, к некоторым специалистам время ожидания сократилось. Но благодаря э-направлениям или другим тенденциям - сейчас сказать трудно. Прошло мало времени, чтобы делать выводы...

новые правила

Как получить э-направление?

Все вопросы – к семейному врачу

Получить направление можно, как и раньше, - у своего семейного врача. Он внесет данные в систему э-здоровья и выдаст распечатку с «номерком» — комбинацией цифр и букв. Ее нужно ввести при записи на сайте выбранного медучреждения или назвать по телефону.

Срок действия э-направления — 180 дней.

Поиск подходящего специалиста сохраняется. Можно записаться в медучреждении напрямую – лично, по телефону или на соответствующем портале выбранного медцентра.

Удобно воспользоваться государственным сайтом RindaPieArsta.lv или частными — PieArsta.lv

и eveselibaspunkts.lv

(!) Единого телефонного номера для записи на получение медицинских услуг в Латвии не было и таковой не планируется.

Ранее выданные, но не использованные бумажные направления действительны, однако их нужно оцифровать — в регистратуре любого медучреждения или самостоятельно в системе э-здоровья.

Также пациент может просить у врача и распечатку направления: ее порой требуют страховщики.

Бумажный вариант можно скачать на сайте e-veseliba.gov.lv в разделе e-nosUtIjumi.

Уточнить вопросы по э-направлениям можно по бесплатному телефону Национальной службы здравоохранения (NVD) – 80001224

Оксана ПЕТРЕНКО