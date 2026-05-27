В эпоху беспилотников вся страна становится линией фронта: Позняк

Кайришс подчеркнул асимметрию, а именно, что очень хороший снайпер поражает цель с расстояния трех километров, в то время как очень плохой оператор дрона — с десяти километров, а опытный оператор — с 20 или 30 километров. Он также отметил, что системы противодействия дронам должны быть успешными все время, чтобы защитить объект, в то время как дрону достаточно одного успешного попадания, чтобы поразить цель.

Главный специалист описал технологию беспилотников как ящик Пандоры — рано или поздно они будут широко использоваться не только правительствами и армиями, но и преступниками и террористами по мере распространения знаний. По оценке Кайришса, угроза может исходить и от «одинокого волка», способного использовать эти технологии против общества, и подчеркнул необходимость значительных инвестиций в технологии борьбы с беспилотниками.

Депутат Европейского парламента Рейнис Познякс (AS) отметил, что в эпоху беспилотников вся страна в той или иной степени становится линией фронта, а грань между гражданской и военной обороной размывается. Он считает, что противодействие беспилотникам не может оставаться исключительной компетенцией армии, к этому должны быть привлечены также полиция и пожарные. Политик также добавил, что объективно в настоящее время в Европе существует «определенный пузырь беспилотников», но в какой-то момент нам придется взглянуть правде в глаза, потому что «не каждый сможет продать все каждому».

Директор Европейской комиссии по оборонной политике Томаш Хусак объявил, что семь миллиардов евро из 150 миллиардов евро, выделенных ЕС в рамках программы Safe Instrument, предназначены для развития беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им. Хусак заявил, что к концу мая государства-члены представят как минимум два европейских оборонных проекта общего интереса (EDPCI), полностью посвященных системам беспилотников и систем противодействия им: один — для наблюдения за восточным флангом, а другой — для промышленного развития.

Лука Гарджиуло, руководитель проекта по превосходству в воздухе Европейского оборонного агентства, отметил, что в следующем году агентство реализует пилотные проекты по оперативной проверке беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им — один в Латвии, один в Нидерландах.

Как уже упоминалось, в среду в конференц-центре ATTA состоялся второй международный «Саммит по беспилотникам», собравший до 2000 участников из стран НАТО и стран-союзников, включая политических лидеров и экспертов отрасли из международной Коалиции по беспилотникам.

Саммит был организован Центром материально-технического обеспечения и закупок Государственной обороны и Министерством обороны в сотрудничестве с Рижским техническим университетом. В 2025 году в Латвии впервые состоялся саммит по оборонным инновациям «Done Summit».