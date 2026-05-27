Работа, опубликованная в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology (источник на английском языке) и выполненная учёными в Китае, показала, что 139 стран и регионов относятся к зонам риска по чикунгунье, вирусному заболеванию, передающемуся комарами. Это составляет 21,3% площади суши планеты.

«Но мы показываем, что согласно климатическим моделям вирус будет дальше распространяться на север, в умеренные широты, особенно на северо-восток Северной Америки, в Центральную Европу и Восточную Азию», – заявил соавтор исследования доктор Е Сюй.

Как климат влияет на поведение комаров?

Чикунгунья до сих пор в основном передавалась комаром Aedes aegypti, переносчиком жёлтой лихорадки, который хорошо чувствует себя в человеческих поселениях в тропиках.

Однако в последние годы глобальные климатические изменения и межрегиональная мобильность населения способствовали расширению ареала комаров – переносчиков заболеваний и распространению вирусных вариантов.

Во время вспышки чикунгуньи в Индийском океане в 2005–2006 годах учёные зафиксировали мутацию вируса, которая повысила его приспособленность к другому виду комаров – азиатскому тигровому комару.

«Поскольку этот вид лучше переносит прохладную погоду, чем комар, переносящий жёлтую лихорадку, потепление может позволить ему закрепиться в местах, которые раньше были для него слишком холодными», – пояснил соавтор исследования доктор Ян У.

«Когда подходящие виды комаров закрепляются на новой территории, вероятность местной передачи чикунгуньи возрастает».

Учёные также установили, что более высокие температуры ускоряют развитие вируса внутри комара. При температуре от 18 до 28 °C вирус достигает стадии, когда он может передаваться, примерно в четыре–пять раз быстрее, что увеличивает риск вспышек.

Как далеко могут распространяться комары?

Чикунгунья превратилась в глобальную угрозу для здравоохранения, предупреждают исследователи. Местная передача заболевания зафиксирована в 114 странах, и более чем три четверти населения мира находятся в зоне риска.

Летальность оценивается примерно в 1,3 случая смерти на тысячу больных, что приводит к ежегодной потере около 284 000 лет жизни, скорректированных по инвалидности, то есть лет здоровой жизни, утраченных из‑за болезни или ограничений по здоровью.

Чтобы оценить будущее распространение инфекции, учёные смоделировали требования вируса чикунгуньи и двух видов комаров-переносчиков на основе десятков тысяч геопривязанных записей об их присутствии по всему миру.

Затем они спрогнозировали, как их нынешние ареалы могут измениться с сегодняшнего дня до 2100 года на основе 16 климатических сценариев, разработанных Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата (IPCC).

Эти сценарии моделируют, как к 2100 году могут взаимодействовать выбросы парниковых газов и общественные изменения.

Хотя точные масштабы распространения заболевания зависят от выбранного климатического сценария, север Центральной Европы, северо-восток Северной Америки и восток Азии во всех моделях стабильно выступают будущими очагами инфекции.

В Европе и Северной Америке вирус пока не считается эндемичным; регистрируемые там случаи связаны с путешественниками из тропических и субтропических регионов.

Учёные пришли к выводу, что географический охват и потенциальная интенсивность вспышек чикунгуньи в принципе определяются её переносчиками – комарами, переносящими вирус.

Как странам подготовиться?

В 2025 году в мире было зарегистрировано 502 264 случая чикунгуньи, что привело к 186 смертельным исходам в 41 стране и территории, по данным Панамериканской организации здравоохранения.

Ожидается, что эта нагрузка на здравоохранение будет расти на фоне изменения климата, которое кардинально меняет географию инфекционных заболеваний, отмечают исследователи.

«Обществу не стоит паниковать, но системы здравоохранения должны готовиться заранее», – предупредил доктор Сюй.

Среди предлагаемых мер исследователи называют мониторинг популяций комаров, обучение медработников быстрому распознаванию вируса, усиление борьбы с комарами и разработку планов быстрого реагирования до начала вспышек.

«Эти шаги особенно важны в умеренных широтах, где это заболевание пока не было постоянной проблемой общественного здравоохранения», – добавил доктор Сюй.

Чтобы вовремя реагировать на будущие кризисы, странам, входящим в обозначенные зоны риска, таким как Великобритания, Германия, США, Китай и Япония, необходимо до 2040 года сделать приоритетом превентивный мониторинг переносчиков и подготовку медиков по клинической диагностике, подчёркивают авторы.