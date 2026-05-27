Усиление санкций против России в 2026 году: новые риски для добросовестных владельцев и перевозчиков грузов и в каких случаях необходим юрист по санкциям

Редакция PRESS 27 мая, 2026 18:14

По состоянию на апрель 2026 года в Латвии продолжает ужесточаться контроль за соблюдением санкций против России и связанных с ней юрисдикций. Таможенные и правоохранительные органы уделяют особое внимание предотвращению схем обхода ограничений, что выражается в более тщательных проверках на границах, углубленном анализе цепочек поставок и документооборота.

Такой подход, с одной стороны, способствует выявлению нарушителей, но с другой, создает дополнительные риски для законопослушного бизнеса. На практике это означает, что легальные грузы могут быть задержаны, а информация об их владельцах и перевозчиках, по крайней мере на первом этапе, может быть отправлена на дополнительную проверку.

Обход санкций: тенденции и последствия

Санкционный режим ЕС и Латвии требует строгого соблюдения как со стороны экспортеров и импортеров, так и со стороны логистических компаний. Попытки обойти ограничения не остаются без правовых последствий: еще в 2024 году в Латвии было начато более 250 уголовных процессов, связанных с перемещением через границу санкционированных товаров.

К товарам, которые чаще всего фигурируют в таких делах, относятся, в частности:

·     различное электрооборудование;

·     автомобильные запчасти и комплектующие;

·     предметы роскоши;

·     продукция двойного назначения, в том числе химические вещества, телекоммуникационное и авиационное оборудование.

Распространенные способы обхода санкций включают подделку или «корректировку» коммерческих документов, манипуляции с таможенными кодами, указание фиктивной страны происхождения или назначения. Однако в условиях усиливающегося контроля такие схемы все чаще выявляются: грузы задерживаются, товары подлежат изъятию, а в отношении причастных лиц возбуждаются уголовные дела.

Как повышенный контроль затрагивает добросовестный бизнес

Нарастающая строгость контроля отражается и на тех предпринимателях, которые действуют в полном соответствии с законом. Даже при корректно оформленных декларациях, договорах, инвойсах и сопроводительных документах груз может быть задержан на длительный срок из-за:

·     подозрений в том, что товар подпадает под санкции;

·     сомнений в истинности заявленного происхождения или конечного получателя;

·     «повышенного риска» по определенным категориям товаров или направлениям перевозок.

Для бизнеса это означает:

·     заморозку оборотных средств на период задержания;

·     срыв сроков поставок и штрафы по контрактам;

·     возможное повреждение или порчу товара;

·     риски ущерба деловой репутации, особенно если информация о задержании становится публичной.

Наши юристы по санкциям фиксируют устойчивый рост обращений от владельцев грузов и перевозчиков, столкнувшихся с задержанием законных товаров по «санкционным» основаниям. Во многих случаях удается добиться освобождения груза и прекращения производства, однако это требует своевременных и профессионально подготовленных юридических действий.

Как снижать риски в условиях 2026 года

В условиях ужесточения санкционного контроля владельцам грузов, экспортерам, импортерам и перевозчикам рекомендуется уделять особое внимание управлению санкционными рисками. В частности:

1.   Усиленная проверка документации

Все документы, подтверждающие происхождение товара, маршрут поставки, контрагентов и конечных получателей, должны быть:

·     полными и внутренне согласованными;

·     подготовленными с учетом актуальных санкционных регламентов ЕС и национального законодательства Латвии;

·     сохраненными в таком виде, чтобы их можно было оперативно представить для проверки.

2.   Проверка контрагентов и цепочки поставок, необходимо системной оценки:

На практике это означает внедрение процедур санкционного комплаенса и регулярный мониторинг партнеров.

·     бенефициаров и структуру владения контрагентов;

·     потенциальные связи с лицами, находящимися под санкциями;

·     риск того, что товар будет реэкспортирован в запрещенную юрисдикцию.

3.   Своевременные консультации с юристами по санкциям

Профессиональная юридическая поддержка помогает:

·     на этапе планирования сделок оценить санкционные риски;

·     корректно структурировать договоры и логистические цепочки;

·     подготовить пакет документов так, чтобы при проверке он максимально ясно подтверждал законность операции;

·     оперативно реагировать в случае задержания груза или начала проверки.
Уголовная ответственность за нарушение санкционного режима

Санкции воспринимаются не только как политический инструмент, но и как правовая обязанность участников хозяйственного оборота. В Латвии нарушение санкций, введенных Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций или самой Латвией, регулируется, в частности, статьей 84 Уголовного закона.

В зависимости от характера и тяжести нарушения уголовная ответственность может предусматривать:

·     штраф;

·     пробационный надзор;

·     общественные работы;

·     лишение свободы.

Ответственность может наступать как для физических лиц, так и для представителей и руководителей юридических лиц, а также самой компании, если нарушение связано с ее деятельностью. При этом попытка обхода санкций, в том числе посредством фиктивных схем, может квалифицироваться столь же строго, как и прямое нарушение запрета.

Как опытный юрист по санкциям может поддержать бизнес в условиях усиленного контроля

Юристы по санкциям NJORD обладают большим опытом защиты клиентов, которым инкриминируется нарушение санкций, а также практикой сопровождения законопослушных компаний в условиях усиливающегося контроля.

Наши юристы по санкциям могут помочь:

·     Собрать и представить доказательства законности операций, включая экспертные заключения, подтверждающие происхождение товаров, действительный маршрут и отсутствие связи с санкционированными лицами или юрисдикциями.

·     Добиться освобождения задержанных грузов и, по возможности, прекращения производства или смягчения его последствий.

·     Снизить финансовые и репутационные потери, в том числе за счет своевременной коммуникации с контрагентами и государственными органами.

Усиление контроля за соблюдением санкций в 2026 году одновременно приводит к ужесточению требований к участникам внешнеэкономической деятельности и может увеличивать риски для бизнеса, включая добросовестных участников. В этой ситуации ключевое значение приобретает качественный санкционный комплаенс и оперативная юридическая поддержка.

Каждый юрист по санкциям NJORD готов сопровождать владельцев товаров, перевозчиков и других участников внешнеэкономической деятельности на всех этапах: от планирования сделки до защиты интересов при задержании грузов и ведении уголовных дел, связанных с санкциями.

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Важно 20:30

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

Новости Латвии 20:29

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Важно 20:24

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Важно 20:13

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Всюду жизнь 20:12

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Важно 20:09

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Важно 20:01

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

