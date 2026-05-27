Усиление санкций против России в 2026 году: новые риски для добросовестных владельцев и перевозчиков грузов и в каких случаях необходим юрист по санкциям 27 мая, 2026 18:14

По состоянию на апрель 2026 года в Латвии продолжает ужесточаться контроль за соблюдением санкций против России и связанных с ней юрисдикций. Таможенные и правоохранительные органы уделяют особое внимание предотвращению схем обхода ограничений, что выражается в более тщательных проверках на границах, углубленном анализе цепочек поставок и документооборота.

Такой подход, с одной стороны, способствует выявлению нарушителей, но с другой, создает дополнительные риски для законопослушного бизнеса. На практике это означает, что легальные грузы могут быть задержаны, а информация об их владельцах и перевозчиках, по крайней мере на первом этапе, может быть отправлена на дополнительную проверку.

Обход санкций: тенденции и последствия

Санкционный режим ЕС и Латвии требует строгого соблюдения как со стороны экспортеров и импортеров, так и со стороны логистических компаний. Попытки обойти ограничения не остаются без правовых последствий: еще в 2024 году в Латвии было начато более 250 уголовных процессов, связанных с перемещением через границу санкционированных товаров.

К товарам, которые чаще всего фигурируют в таких делах, относятся, в частности:

· различное электрооборудование;

· автомобильные запчасти и комплектующие;

· предметы роскоши;

· продукция двойного назначения, в том числе химические вещества, телекоммуникационное и авиационное оборудование.

Распространенные способы обхода санкций включают подделку или «корректировку» коммерческих документов, манипуляции с таможенными кодами, указание фиктивной страны происхождения или назначения. Однако в условиях усиливающегося контроля такие схемы все чаще выявляются: грузы задерживаются, товары подлежат изъятию, а в отношении причастных лиц возбуждаются уголовные дела.

Как повышенный контроль затрагивает добросовестный бизнес

Нарастающая строгость контроля отражается и на тех предпринимателях, которые действуют в полном соответствии с законом. Даже при корректно оформленных декларациях, договорах, инвойсах и сопроводительных документах груз может быть задержан на длительный срок из-за:

· подозрений в том, что товар подпадает под санкции;

· сомнений в истинности заявленного происхождения или конечного получателя;

· «повышенного риска» по определенным категориям товаров или направлениям перевозок.

Для бизнеса это означает:

· заморозку оборотных средств на период задержания;

· срыв сроков поставок и штрафы по контрактам;

· возможное повреждение или порчу товара;

· риски ущерба деловой репутации, особенно если информация о задержании становится публичной.

Наши юристы по санкциям фиксируют устойчивый рост обращений от владельцев грузов и перевозчиков, столкнувшихся с задержанием законных товаров по «санкционным» основаниям. Во многих случаях удается добиться освобождения груза и прекращения производства, однако это требует своевременных и профессионально подготовленных юридических действий.

Как снижать риски в условиях 2026 года

В условиях ужесточения санкционного контроля владельцам грузов, экспортерам, импортерам и перевозчикам рекомендуется уделять особое внимание управлению санкционными рисками. В частности:

1. Усиленная проверка документации

Все документы, подтверждающие происхождение товара, маршрут поставки, контрагентов и конечных получателей, должны быть:

· полными и внутренне согласованными;

· подготовленными с учетом актуальных санкционных регламентов ЕС и национального законодательства Латвии;

· сохраненными в таком виде, чтобы их можно было оперативно представить для проверки.

2. Проверка контрагентов и цепочки поставок, необходимо системной оценки:

На практике это означает внедрение процедур санкционного комплаенса и регулярный мониторинг партнеров.

· бенефициаров и структуру владения контрагентов;

· потенциальные связи с лицами, находящимися под санкциями;

· риск того, что товар будет реэкспортирован в запрещенную юрисдикцию.

3. Своевременные консультации с юристами по санкциям

Профессиональная юридическая поддержка помогает:

· на этапе планирования сделок оценить санкционные риски;

· корректно структурировать договоры и логистические цепочки;

· подготовить пакет документов так, чтобы при проверке он максимально ясно подтверждал законность операции;

· оперативно реагировать в случае задержания груза или начала проверки.

Уголовная ответственность за нарушение санкционного режима

Санкции воспринимаются не только как политический инструмент, но и как правовая обязанность участников хозяйственного оборота. В Латвии нарушение санкций, введенных Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций или самой Латвией, регулируется, в частности, статьей 84 Уголовного закона.

В зависимости от характера и тяжести нарушения уголовная ответственность может предусматривать:

· штраф;

· пробационный надзор;

· общественные работы;

· лишение свободы.

Ответственность может наступать как для физических лиц, так и для представителей и руководителей юридических лиц, а также самой компании, если нарушение связано с ее деятельностью. При этом попытка обхода санкций, в том числе посредством фиктивных схем, может квалифицироваться столь же строго, как и прямое нарушение запрета.

Как опытный юрист по санкциям может поддержать бизнес в условиях усиленного контроля

Юристы по санкциям NJORD обладают большим опытом защиты клиентов, которым инкриминируется нарушение санкций, а также практикой сопровождения законопослушных компаний в условиях усиливающегося контроля.

Наши юристы по санкциям могут помочь:

· Собрать и представить доказательства законности операций, включая экспертные заключения, подтверждающие происхождение товаров, действительный маршрут и отсутствие связи с санкционированными лицами или юрисдикциями.

· Добиться освобождения задержанных грузов и, по возможности, прекращения производства или смягчения его последствий.

· Снизить финансовые и репутационные потери, в том числе за счет своевременной коммуникации с контрагентами и государственными органами.

Усиление контроля за соблюдением санкций в 2026 году одновременно приводит к ужесточению требований к участникам внешнеэкономической деятельности и может увеличивать риски для бизнеса, включая добросовестных участников. В этой ситуации ключевое значение приобретает качественный санкционный комплаенс и оперативная юридическая поддержка.

Каждый юрист по санкциям NJORD готов сопровождать владельцев товаров, перевозчиков и других участников внешнеэкономической деятельности на всех этапах: от планирования сделки до защиты интересов при задержании грузов и ведении уголовных дел, связанных с санкциями.