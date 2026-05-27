Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Латгальская мирная группа. Это одно из названий популярного в регионе чата в Whatsapp. Активизируется она каждый раз, когда приходит сообщения от Национальных вооруженных сил о воздушной угрозе.

Каждый пролет дрона набирает несколько сотен сообщений. Люди пишут, что слышат звуки «мопедов», шум истребителей, делятся фото и видео точек в небе. Чат полон критики властей и вооруженных сил. И, конечно, люди делятся своими страхами и переживаниями.

«Слава богу, дети в этот раз спали, и я тоже посмотрела, почитала и легла спать дальше, уже наверное от усталости…»

«Что-то новое — в 6 утра тревога. От этого еще страшнее»

«Я вообще уже звуков стиральной машины боюсь — перепутала с истребителем»

«Я говорю, что довели до того, что теперь и днем, и ночью будем перебежками и оглядываясь, и прислушиваясь к каждому шороху»

«Я хоть и мужчина, но дергаюсь тоже. Самому еще так себе, а дома ребенок»

«Уже плакать хочется от безысходности»

«Это точно, лично я тяжело это все переживаю на данный момент»

«Ну точно уже, как говорится, паранойя, смотрю и думаю, что это за две точки и почему их раньше не было. А это башня»

«Нас подготовят так, что мы эмоционально выгорим»

«И вот дети собрались на экскурсию в Вильнюс и получается, что возвращаются ночью. А я думаю, что, видимо, не пущу… Не знаю! Неспокойно очень! И особенно от того, что страшно недобдеть»

«Мыслей поток. Если бы я отвечала только за себя, может и ничего, но ситуация до конца не понятна и чем она нам грозит тоже не понятно. Тревожное состояние и ожидание, что что-то будет, а может и нет! Вот это называется подвешенное состояние!»

«Это точно!!! Стараемся сохранять адекватность!»

Это только небольшая часть подобных комментариев.

«Испытывать страх, тревогу, опасения — это нормальная человеческая физиологическая реакция», — объясняет психиатр Никита Шакель. Однако врач призывает сохранять объективность и критическое мышление, ограничивать бесконтрольное потребление тревожного контента и опираться прежде всего на официальные источники информации.

По его словам, быстрый и действенный способ справиться с тревожностью — это дыхательные упражнения. Они позволят снизить реакцию организма на всплеск адреналина. «Если чувствуешь неконтролируемую волну тревоги, делаешь медленные, спокойные вдох, задерживаешь дыхание на пять секунд и потом также медленно выдыхаешь», — объясняет психиатр.

А что делать, если этого не хватает? Можно ли в Латгалии в разумные сроки получить профессиональную психологическую поддержку?

Самый простой способ, конечно, просто записаться к специалисту. Консультация психолога в Латгалии в зависимости от ее времени стоит от 20 до 50 евро. Правда, самих специалистов в городах региона, где часто приходят предупреждения о дронах, не так уж и много, да и платные услуги не каждому в Латгалии по карману.

Существует способ получить ментальную поддержку, который позволит человеку сильно сэкономить. Еще со времен Covid-19 государство оплачивает 10 консультаций психолога всем нуждающимся. Но, чтобы их получить, недостаточно просто захотеть — нужно направление от семейного врача.

А для тех, кто по врачам ходить не очень любит, но привык пользоваться смартфоном, существует еще одна возможность. Это приложение bobohug.com. Оно бесплатное и доступно уже три месяца.

Рассказывает психиатр Никита Шакель: «Это латвийское приложение. Мы вместе с айтишниками, программистами Латвии и Израиля участвовали в его разработке». В приложении можно отслеживать свой уровень стресса, заполнять дневник тревоги, выполнять легкие задания для психологической разгрузки. Работает приложение на трех языках: латышском, русском и английском.

«Это была исключительно личная инициатива, — говорит Никита Шакель. «Многие испытывают тревогу, панические атаки, однако никакого приложения для снижения стресса ни на латышском, ни на русском языках для «наших широт» нет. Мы решили, что это будет уникальный продукт в первую очередь для Латвии, для местного использования».

По словам психиатра, к августу выйдет обновление и появится больше опций.

Пока же, несмотря объявления о воздушной тревоге, уровень тревоги внутренней, остаются умеренным для региона, отметили опрошенные LSM специалисты. Дальнейшее ментальное состояние людей зависит уже от развития ситуации с дронами.