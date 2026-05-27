Свыше 700 тыс. евро потратят в Латвии на обеспыливание гравийных дорог: как это? (1)

© LETA 27 мая, 2026 16:11

Новости Латвии 1 комментариев

В этом году будет проведено обеспыливание почти 440 км гравийных дорог, что обойдется более чем в 700 тыс. евро, сообщили агентству ЛЕТА в ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Обеспыливание проводится один раз в сезон, и более 80% запланированных участков гравийных дорог уже обработаны.

Как пояснили в LVC, обеспыливание гравийных дорог не входит в число обязательных работ по содержанию, однако, принимая во внимание просьбы жителей, предприятие ежегодно выполняет эти работы в ограниченном объеме в соответствии с финансовыми возможностями.

Участки, на которых проводится обеспыливание, определяются по нескольким критериям. Обеспыливание проводится у жилых зданий, в населенных пунктах, возле групп жилых домов, образовательных, медицинских и социальных учреждений, в общественно значимых местах, где собираются люди, а также возле предприятий.

Обеспыливание проводится, если проезжая часть находится ближе 20 метров от таких объектов, среднегодовая интенсивность движения составляет 100 и более автомобилей в сутки, а интенсивность движения грузового транспорта - 20 и более автомобилей в сутки.

Всего в сети государственных автодорог насчитывается около 10 000 километров гравийных дорог.

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона
К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках (1)

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль (1)

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы? (1)

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер? (1)

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах (1)

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям (1)

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай (1)

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

