Не апельсин: учёные нашли сок, который может усилить таблетки от анемии

Новое исследование показало: если пить сок гуавы вместе с препаратами железа, уровень гемоглобина у женщин и девочек-подростков может повышаться заметнее, чем при приёме одного железа.

Звучит почти слишком просто: таблетка железа плюс стакан фруктового сока. Но логика здесь не магическая, а вполне биологическая. Витамин C помогает организму лучше усваивать железо, особенно из растительной пищи. А гуава как раз богата витамином C, а также содержит витамин A, фолат, клетчатку и небольшое количество железа.

Исследователи проанализировали 17 работ, опубликованных с 2000 года. В них участвовали беременные женщины и девочки-подростки, в основном из Индонезии. В 12 исследованиях, где данные удалось объединить, у участниц после употребления сока гуавы средний уровень гемоглобина вырос на 1,71 г/дл.

Отдельно у девочек-подростков рост составил в среднем 1,52 г/дл, а у беременных женщин — 1,84 г/дл. Для анемии это не мелочь: исследователи отмечают, что повышение на 1–2 г/дл может перевести человека из лёгкой или умеренной анемии в категорию без анемии.

Самый интересный результат появился там, где сравнивали две группы: одни принимали только железо, другие — железо вместе с соком гуавы. Во второй группе уровень гемоглобина оказался в среднем на 1,29 г/дл выше.

Но тут важно не перепрыгнуть через факты. Гуава — не волшебная замена лекарствам и не домашний “антианемический эликсир”. Авторы сами предупреждают: исследований пока мало, многие из них были небольшими, проводились только в Индонезии, отличались по дозировкам, длительности и качеству дизайна. Долгосрочного наблюдения тоже не хватало.

Поэтому правильный вывод осторожный: сок гуавы может стать дешёвым и удобным дополнением к программам питания там, где анемия особенно распространена. Например, в школах, женских консультациях или общественных программах здоровья.

Для бедных регионов это звучит особенно привлекательно. Таблетки железа уже используются, но если местный фруктовый сок помогает им работать лучше, это может быть простым и недорогим решением.

А для всех остальных в этой истории есть маленькое пищевое удивление: иногда самый интересный союзник таблетки находится не в аптеке, а в стакане с фруктовым соком.