Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже с субботы Ригу перекроют: веломарафон!

27 мая, 2026 17:21

В воскресенье, 31 мая, в Риге состоится Рижский веломарафон Toyota, в связи с чем в городе ожидаются значительные ограничения движения, сообщилоУправление внешних коммуникаций Рижской думы.

Ограничения будут постепенно вступать в силу с субботы, 30 мая, в 17:00, а в воскресенье движение будет перекрыто на нескольких участках улиц в связи с проведением веломарафона.

С субботы, 30 мая, 17:00 до воскресенья, 31 мая, 19:30, запрещается остановка и парковка транспортных средств по обеим сторонам набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице, примыкающей к набережной 11 ноября со стороны Старой Риги, на участке между улицами Бискапа и Полю.

С субботы 17:00 до воскресенья 17:00 на Баласта Дамбис и улице Кугю со стороны Даугавы будет действовать запрет на остановку и парковку.

С субботы 17:00 до воскресенья 31 мая 19:30 будет перекрыто движение автотранспорта по набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице, примыкающей к набережной 11 ноября со стороны Старой Риги, на участке между улицами Бискапа и Полю.

В воскресенье с 11:00 до 12:00 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пардаугавы, по улицам Кугю, Триядибас, Ранькя Дамбис, Баласта Дамбис и по Вантовом мосту. На Ранькя Дамбис будет организовано двустороннее движение по встречной полосе, а на Вантовом мосту движение общественного транспорта будет осуществляться по левой полосе.

С 12:30 до 16:15 будет перекрыто движение на набережной 11 ноября, набережной Генерала Радзиня, в направлении улицы Краста и на участке от Каменного моста до Южного моста. Также с 12:30 до 16:30 будет перекрыто движение на Южном мосту в направлении Пардаугавы от съезда с улицы Краста до улицы Баускас.

С 12:30 до 17:00 будет перекрыто движение на улице Баускас, на участке от кольцевой развязки Южного моста  до улицы Мукусалас, на улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на кольцевой развязке улицы Мукусалас под Островным мостом, в туннеле Каменного моста, на улице Кугю, на улице Триядибас, на плотине Ранькя, на Баласта Дамбис и Вантовый мост.

В выходные 30 и 31 мая светофоры на набережной 11 ноября будут отключены. Кроме того, с 17:00 субботы, 30 мая, до 19:30 воскресенья, 31 мая, будет закрыта парковка для оборудования для микромобильности на набережной 11 ноября.

В связи с ограничениями движения транспорта также ожидаются изменения в маршрутах и ​​расписаниях общественного транспорта.

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу
Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона
Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

