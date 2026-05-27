Уже с субботы Ригу перекроют: веломарафон!

Ограничения будут постепенно вступать в силу с субботы, 30 мая, в 17:00, а в воскресенье движение будет перекрыто на нескольких участках улиц в связи с проведением веломарафона.

С субботы, 30 мая, 17:00 до воскресенья, 31 мая, 19:30, запрещается остановка и парковка транспортных средств по обеим сторонам набережной 11 ноября, на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице, примыкающей к набережной 11 ноября со стороны Старой Риги, на участке между улицами Бискапа и Полю.

С субботы 17:00 до воскресенья 17:00 на Баласта Дамбис и улице Кугю со стороны Даугавы будет действовать запрет на остановку и парковку.

С субботы 17:00 до воскресенья 31 мая 19:30 будет перекрыто движение автотранспорта по набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице, примыкающей к набережной 11 ноября со стороны Старой Риги, на участке между улицами Бискапа и Полю.

В воскресенье с 11:00 до 12:00 будет перекрыто движение по Каменному мосту в направлении Пардаугавы, по улицам Кугю, Триядибас, Ранькя Дамбис, Баласта Дамбис и по Вантовом мосту. На Ранькя Дамбис будет организовано двустороннее движение по встречной полосе, а на Вантовом мосту движение общественного транспорта будет осуществляться по левой полосе.

С 12:30 до 16:15 будет перекрыто движение на набережной 11 ноября, набережной Генерала Радзиня, в направлении улицы Краста и на участке от Каменного моста до Южного моста. Также с 12:30 до 16:30 будет перекрыто движение на Южном мосту в направлении Пардаугавы от съезда с улицы Краста до улицы Баускас.

С 12:30 до 17:00 будет перекрыто движение на улице Баускас, на участке от кольцевой развязки Южного моста до улицы Мукусалас, на улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на кольцевой развязке улицы Мукусалас под Островным мостом, в туннеле Каменного моста, на улице Кугю, на улице Триядибас, на плотине Ранькя, на Баласта Дамбис и Вантовый мост.

В выходные 30 и 31 мая светофоры на набережной 11 ноября будут отключены. Кроме того, с 17:00 субботы, 30 мая, до 19:30 воскресенья, 31 мая, будет закрыта парковка для оборудования для микромобильности на набережной 11 ноября.

В связи с ограничениями движения транспорта также ожидаются изменения в маршрутах и ​​расписаниях общественного транспорта.