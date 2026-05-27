Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

В вашей крови нашли след возрастом 700 млн лет: учёные заглянули в древнейшую память организма

Редакция PRESS 27 мая, 2026 17:33

Наука 0 комментариев

Кажется, кровь — это что-то очень сегодняшнее: анализы, гемоглобин, иммунитет, усталость, воспаления, врачи и пробирки. Но новое исследование показывает, что в наших кровяных клетках может быть записана история намного старше человека, млекопитающих и даже привычных животных.

Учёные из Киотского университета проследили эволюционное происхождение кровяных и иммунных клеток и пришли к выводу: некоторые их линии могут уходить корнями к одноклеточным предкам, жившим около 700 млн лет назад. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Это не значит, что в крови плавают древние существа из первобытного океана. Всё интереснее: современные клетки, похоже, используют очень старые биологические программы, которые появились ещё тогда, когда сложная животная жизнь только начинала складываться.

Особенно любопытными оказались макрофаги — клетки иммунной системы, которые поглощают микробы, мусор и повреждённые остатки клеток. По данным исследователей, именно они показали самое сильное сходство с одноклеточными организмами. Поэтому ранние кровяные клетки могли напоминать именно таких “пожирателей мусора” древнего мира.

Команда сравнила профили активности генов у разных типов клеток и животных, а затем построила эволюционное “генеалогическое древо” кровяных клеток. В эту схему включили и одноклеточные организмы, чтобы понять, откуда могли начаться первые клеточные линии крови.

Один из важных следов — ген FOS, который широко выражен в кровяных клетках у разных животных. Исследователи связывают его происхождение с одноклеточным предком, жившим примерно 700 млн лет назад. Это совпадает со временем, когда на Земле начинали появляться первые многоклеточные животные.

Дальше история становится почти семейной сагой. По реконструкции учёных, от древних макрофагоподобных клеток могли постепенно ответвляться другие линии: тучные клетки, ранние варианты T-клеток, красных кровяных клеток и B-клеток. То есть современная иммунная система выглядит не как изобретение с нуля, а как длинная серия переделок древнего клеточного инструмента.

В этом и есть главный ВАУ-момент. Кровь, которая кажется нам обычной частью тела, может нести в себе след очень старого решения природы: сначала клетка училась распознавать, поглощать и выживать, а спустя сотни миллионов лет из этой логики выросли сложные иммунные системы животных.

Авторы считают, что новый метод может помочь не только понять эволюцию крови, но и по-новому смотреть на болезни, включая рак. Если знать, как развивались клеточные линии и их программы, можно лучше понимать, где именно эти программы ломаются.

Так что в следующий раз, когда кто-то будет говорить “это у меня в крови”, фраза неожиданно получит почти космический масштаб. В крови действительно может быть не только наследственность семьи, но и очень далёкая память жизни — примерно на 700 млн лет назад.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Важно

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке (5)

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Важно

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона
Эксклюзив

К врачам — бесплатно и быстрее: новинки нашего закона

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Читать
Загрузка

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Читать

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Читать

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Читать

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Всюду жизнь 20:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Читать

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Читать