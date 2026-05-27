В вашей крови нашли след возрастом 700 млн лет: учёные заглянули в древнейшую память организма

Учёные из Киотского университета проследили эволюционное происхождение кровяных и иммунных клеток и пришли к выводу: некоторые их линии могут уходить корнями к одноклеточным предкам, жившим около 700 млн лет назад. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Это не значит, что в крови плавают древние существа из первобытного океана. Всё интереснее: современные клетки, похоже, используют очень старые биологические программы, которые появились ещё тогда, когда сложная животная жизнь только начинала складываться.

Особенно любопытными оказались макрофаги — клетки иммунной системы, которые поглощают микробы, мусор и повреждённые остатки клеток. По данным исследователей, именно они показали самое сильное сходство с одноклеточными организмами. Поэтому ранние кровяные клетки могли напоминать именно таких “пожирателей мусора” древнего мира.

Команда сравнила профили активности генов у разных типов клеток и животных, а затем построила эволюционное “генеалогическое древо” кровяных клеток. В эту схему включили и одноклеточные организмы, чтобы понять, откуда могли начаться первые клеточные линии крови.

Один из важных следов — ген FOS, который широко выражен в кровяных клетках у разных животных. Исследователи связывают его происхождение с одноклеточным предком, жившим примерно 700 млн лет назад. Это совпадает со временем, когда на Земле начинали появляться первые многоклеточные животные.

Дальше история становится почти семейной сагой. По реконструкции учёных, от древних макрофагоподобных клеток могли постепенно ответвляться другие линии: тучные клетки, ранние варианты T-клеток, красных кровяных клеток и B-клеток. То есть современная иммунная система выглядит не как изобретение с нуля, а как длинная серия переделок древнего клеточного инструмента.

В этом и есть главный ВАУ-момент. Кровь, которая кажется нам обычной частью тела, может нести в себе след очень старого решения природы: сначала клетка училась распознавать, поглощать и выживать, а спустя сотни миллионов лет из этой логики выросли сложные иммунные системы животных.

Авторы считают, что новый метод может помочь не только понять эволюцию крови, но и по-новому смотреть на болезни, включая рак. Если знать, как развивались клеточные линии и их программы, можно лучше понимать, где именно эти программы ломаются.

Так что в следующий раз, когда кто-то будет говорить “это у меня в крови”, фраза неожиданно получит почти космический масштаб. В крови действительно может быть не только наследственность семьи, но и очень далёкая память жизни — примерно на 700 млн лет назад.