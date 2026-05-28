Буря передохнула и возвращается: с обеда по Латвии новое жёлтое предупреждение (ФОТО)

Порывы ветра в большинстве районов страны достигнут 14-19 метров в секунду (м/с). День будет частично солнечным, на востоке страны облачнее. Местами ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и град.

Максимальная температура воздуха составит от +12 до +16 градусов.

В Риге возможны кратковременные дожди, будет солнечно, северо-западный ветер усилится, порывы до 20 м/с. Температура воздуха поднимется до +14 градусов. Метеорологи объявят желтое предупреждение о сильном ветре, которое будет действовать в столице с полудня до вечера.

На западе Латвии сохраняется крупный антициклон, а на востоке — циклон. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1006 гектопаскалей в приграничной с Россией зоне до 1016 гектопаскалей в Южно-Курземском регионе.

Ранее сообщалось, что в среду, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самые сильные порывы ветра составили 22 м/с в центре Риги, 20 м/с в Дагде и Салдусе, а также 19 м/с в Даугавгриве, Приекуле и Резекне.

Как сообщала Государственная пожарно-спасательная служба, было принято больше сотни сообщений и разрушениях, вызванных бурей. Больше всего жаловались на неё рижане.

