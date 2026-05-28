Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Мая Завтра: Vilhelms, Vilis
Доступность

В Баложи обнаружено тело убитого мужчины: подробности

Редакция PRESS 28 мая, 2026 08:59

Важно 0 комментариев

24 мая этого года в частном доме в поселке Баложи Кекавского района было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения со следами насильственной смерти. Рижское региональное управление государственной полиции немедленно возбудило уголовное дело, сообщает Госполиция.

В ходе досудебного расследования было установлено, что во время распития алкогольных напитков произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой мужчина 1984 года рождения нанес мужчине 1991 года рождения несколько ножевых ранений, после чего тот скончался на месте.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1984 года рождения по подозрению в совершении вышеупомянутого преступления. Ранее он не находился в поле зрения полиции.

Государственная полиция, изучив материалы уголовного дела и личность подозреваемого, 26 мая обратилась в Рижский районный суд с предложением о заключении мужчины под стражу, однако суд отклонил ходатайство о заключении под стражу в качестве меры безопасности.

Мужчина был заключен под стражу с мерами безопасности, не связанными с лишением свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному делу, назначены экспертные заключения, выясняются обстоятельства происшествия.

Уголовное производство возбуждено в соответствии со статьей 116 Уголовного кодекса.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Важно

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы? (1)

Буря передохнула и возвращается: с обеда по Латвии новое жёлтое предупреждение (ФОТО)
Важно

Буря передохнула и возвращается: с обеда по Латвии новое жёлтое предупреждение (ФОТО)

Пациентов не спросили: кому удобны электронные меднаправления?
Эксклюзив

Пациентов не спросили: кому удобны электронные меднаправления?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу

Важно 09:13

Важно 0 комментариев

Основные дискуссии в "Новом Единстве" велись об участии в формируемом Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", ОС) правительстве, а не о должностях, заявила журналистам в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем подавшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Основные дискуссии в "Новом Единстве" велись об участии в формируемом Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", ОС) правительстве, а не о должностях, заявила журналистам в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем подавшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Читать
Загрузка

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Выбор редакции 09:07

Выбор редакции 0 комментариев

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

«Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти»: латвийский МИД вызвал посла РФ

Новости Латвии 08:47

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия и Литва вслед за Европейским Союзом и рядом других стран ЕС вызвали российских послов в знак протеста против очередных угроз РФ нанести новые массированные удары по Киеву и требований покинуть украинскую столицу иностранцам и дипломатам. "Угрозы России в адрес Киева нас не запугают. Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти. Латвия твердо поддерживает Украину", - заявил вечером во вторник, 26 мая, латвийский МИД. 

Латвия и Литва вслед за Европейским Союзом и рядом других стран ЕС вызвали российских послов в знак протеста против очередных угроз РФ нанести новые массированные удары по Киеву и требований покинуть украинскую столицу иностранцам и дипломатам. "Угрозы России в адрес Киева нас не запугают. Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти. Латвия твердо поддерживает Украину", - заявил вечером во вторник, 26 мая, латвийский МИД. 

Читать

Пациентов не спросили: кому удобны электронные меднаправления?

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Цифрование здравоохранения продолжается, очереди к врачам не уменьшаются. Хорошо или плохо электронное направление к врачу или на обследование? Вроде бы врачу удобно: все данные на пациента - в базе. А вот как это самому пациенту? Так его об этом никто и не спрашивал...О новинке в латвийском здравоохранении: электронном направлении.

Цифрование здравоохранения продолжается, очереди к врачам не уменьшаются. Хорошо или плохо электронное направление к врачу или на обследование? Вроде бы врачу удобно: все данные на пациента - в базе. А вот как это самому пациенту? Так его об этом никто и не спрашивал...О новинке в латвийском здравоохранении: электронном направлении.

Читать

Всё можно? Как наказать шумного соседа

Выбор редакции 08:35

Выбор редакции 0 комментариев

Каждый человек имеет право на тишину. Но большинство многоэтажных домов послевоенной постройки хорошей шумоизоляцией не отличаются. И зачастую можно слышать разговор соседей за стенкой либо ходьбу жильцов квартиры на верхнем этаже. Что уж говорить, если соседи наверху что–то отмечают, включив на полную мощность музыку, и вдобавок устраивают танцы, от которых перекрытие ходит ходуном. А когда рано утром вас будит «замечательный» звук работающего перфоратора? Однако с латвийскими законами по части борьбы с шумом сейчас возникли большие проблемы.

Каждый человек имеет право на тишину. Но большинство многоэтажных домов послевоенной постройки хорошей шумоизоляцией не отличаются. И зачастую можно слышать разговор соседей за стенкой либо ходьбу жильцов квартиры на верхнем этаже. Что уж говорить, если соседи наверху что–то отмечают, включив на полную мощность музыку, и вдобавок устраивают танцы, от которых перекрытие ходит ходуном. А когда рано утром вас будит «замечательный» звук работающего перфоратора? Однако с латвийскими законами по части борьбы с шумом сейчас возникли большие проблемы.

Читать

Компенсация супругу за вложения в личное имущество другого супруга при разводе

Юридическая консультация 08:22

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мы с мужем прожили вместе более 8 лет в его доме, имеем двоих детей. Дом был оформлен на него до брака и указан в Земельной книге как его отдельная собственность. После свадьбы мы фактически полностью перестроили дом: сделали капитальный ремонт, пристроили гараж и мастерскую, обустроили подвал, заменили крышу и систему отопления. Я вкладывала не только свой труд, но и деньги, в том числе взяла и выплатила кредит в 12 000 евро. А еще работала, занималась детьми и хозяйством. Сейчас мы разводимся. Брачный договор не заключался. Правильно ли я понимаю, что на дом у меня нет прав? Тогда возникает вопрос: имею ли я право на компенсацию своего вклада в его дом и как его доказать?"

"Мы с мужем прожили вместе более 8 лет в его доме, имеем двоих детей. Дом был оформлен на него до брака и указан в Земельной книге как его отдельная собственность. После свадьбы мы фактически полностью перестроили дом: сделали капитальный ремонт, пристроили гараж и мастерскую, обустроили подвал, заменили крышу и систему отопления. Я вкладывала не только свой труд, но и деньги, в том числе взяла и выплатила кредит в 12 000 евро. А еще работала, занималась детьми и хозяйством. Сейчас мы разводимся. Брачный договор не заключался. Правильно ли я понимаю, что на дом у меня нет прав? Тогда возникает вопрос: имею ли я право на компенсацию своего вклада в его дом и как его доказать?"

Читать