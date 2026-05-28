В Баложи обнаружено тело убитого мужчины: подробности

В ходе досудебного расследования было установлено, что во время распития алкогольных напитков произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой мужчина 1984 года рождения нанес мужчине 1991 года рождения несколько ножевых ранений, после чего тот скончался на месте.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1984 года рождения по подозрению в совершении вышеупомянутого преступления. Ранее он не находился в поле зрения полиции.

Государственная полиция, изучив материалы уголовного дела и личность подозреваемого, 26 мая обратилась в Рижский районный суд с предложением о заключении мужчины под стражу, однако суд отклонил ходатайство о заключении под стражу в качестве меры безопасности.

Мужчина был заключен под стражу с мерами безопасности, не связанными с лишением свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному делу, назначены экспертные заключения, выясняются обстоятельства происшествия.

Уголовное производство возбуждено в соответствии со статьей 116 Уголовного кодекса.