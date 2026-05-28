В Ригу приезжает Ричард Гир: уже в среду

Сообщается, что для зрителей это будет прекрасная возможность услышать выступление знаменитого актера и одного из продюсеров фильма «Мудрость счастья».

Ричард Гир известный защитник интересов Тибета. В фильме «Мудрость счастья» Далай-лама XIV - лауреат Нобелевской премии мира - размышляет о вечной истине, о том, что счастье возможно даже в условиях хаоса и неопределенности.

Далай-лама делится идеями о том, как обрести мир, сострадание и надежду во времена хаоса. "С обезоруживающей ясностью и глубокой человечностью он приглашает нас представить и помочь создать мир, где сострадание является нашей сильнейшей силой, чтобы перемены могли произойти, а счастье могло быть достигнуто каждым", - сообщают организаторы показа.

В рамках визита Ричард Гир так же встретится с членами латвийского парламента и представителями СМИ. А те, кто не попадет на эти встречи, смогут поприветствовать актера хотя бы у кинотеатра...