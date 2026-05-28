Банки в Латвии очистились от «грязных» денег. Но и вкладов стало меньше: эксперты

Начатая семь лет назад реформа по "очистке" банков от нерезидентов (в основном из республик бывшего СССР) фактически завершилась только в этом году. Эксперты комитета Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег "Moneyval" недавно представили новую оценку проделанной Латвией работы, признав, что в стране создана эффективная и прозрачная банковская система, устойчивая к рискам отмывания денег.

"Это одна из лучших оценок, которую получало какое-либо государство. Единственная не выполненная рекомендация из примерно 40 рекомендаций касается специфических профессий - нотариусов и торговцев недвижимостью", - говорит руководитель Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс.

Однако "ремонт" банковского сектора имел и ряд негативных последствий, на что указал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

"Мы хотим, чтобы в этом секторе было больше участников, чтобы были более разнообразные сегменты и более высокая конкуренция, чтобы он стал международно конкурентоспособным и ориентированным на экспорт", - подчеркнул руководитель центрального банка.

В результате реформы банковский сектор Латвии чист, но значительно меньше, чем у соседей. В то время как у эстонцев объем вкладов почти удвоился, а в Литве и вовсе увеличился в четыре раза, в Латвии наблюдается лишь небольшой прирост.

Это отражает не только последствия капитального ремонта, но и общее отставание Латвии.

Церпс отмечает, что всеобъемлющая экономическая оценка капитального ремонта в банковском секторе не проводилась. Единственные известные данные - это данные KPMG за 2014 год, согласно которым вклад нерезидентов в экономику оценивался в 1,14% от валового внутреннего продукта.

По словам Церпса, экономика стала более прозрачной, укрепилась законность, снизилось влияние организованной преступности, а также геополитические риски.

"То, что финансовая система Латвии была очищена от российских денег в тот момент, когда началось полномасштабное вторжение [в Украину], имело колоссальное геополитическое значение", - резюмирует руководитель ассоциации.

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

