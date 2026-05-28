Банки в Латвии очистились от «грязных» денег. Но и вкладов стало меньше: эксперты

"Это одна из лучших оценок, которую получало какое-либо государство. Единственная не выполненная рекомендация из примерно 40 рекомендаций касается специфических профессий - нотариусов и торговцев недвижимостью", - говорит руководитель Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс.

Однако "ремонт" банковского сектора имел и ряд негативных последствий, на что указал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

"Мы хотим, чтобы в этом секторе было больше участников, чтобы были более разнообразные сегменты и более высокая конкуренция, чтобы он стал международно конкурентоспособным и ориентированным на экспорт", - подчеркнул руководитель центрального банка.

В результате реформы банковский сектор Латвии чист, но значительно меньше, чем у соседей. В то время как у эстонцев объем вкладов почти удвоился, а в Литве и вовсе увеличился в четыре раза, в Латвии наблюдается лишь небольшой прирост.

Это отражает не только последствия капитального ремонта, но и общее отставание Латвии.

Церпс отмечает, что всеобъемлющая экономическая оценка капитального ремонта в банковском секторе не проводилась. Единственные известные данные - это данные KPMG за 2014 год, согласно которым вклад нерезидентов в экономику оценивался в 1,14% от валового внутреннего продукта.

По словам Церпса, экономика стала более прозрачной, укрепилась законность, снизилось влияние организованной преступности, а также геополитические риски.

"То, что финансовая система Латвии была очищена от российских денег в тот момент, когда началось полномасштабное вторжение [в Украину], имело колоссальное геополитическое значение", - резюмирует руководитель ассоциации.

