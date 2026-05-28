Власти Рима призвали туристов уйти в тень: неимоверная жара

Euronews 28 мая, 2026 11:02

Мир

Италия охвачена рекордно ранней волной жары. Свыше десятка городов - в зоне оранжевой опасности, четыре - в красной. Медики и власти на местах призывают людей по возможности уходить с улиц днем.

Календарное лето еще не наступило, а в Италии зафиксированы температуры, характерные для конца июля. В Риме и четырех других городах - красный уровень опасности. Неслучайно: в последние два дня все больше людей испытывают недомогание из-за жары, папа Лев XIV после общей аудиенции на площади Святого Петра поспешил на помощь мужчине, потерявшему сознание в очереди в ожидании встречи с понтификом.

Медики и местные власти призывают жителей и гостей Рима по возможности отменять мероприятия на улице в середине дня, в том числе длительные экскурсии.

Хьюго Тиссен прилетел из Нидерландов. Этот совсем еще молодой мужчина рассказал, что из опасений получить солнечный удар отказался от посещения некоторых достопримечательностей. "Везде очереди, я в них стоять на солнце не буду", - пояснил он, отметив,что "в тени чувствует себя сносно".

Еще одна туристка из Китая призналась, что думает вообще уехать из Рима. "Я не выношу жару, ничем не могу заниматься в эти дни", - признается она.

Красный уровень опасности из-за экстремальных температур объявлен в четырёх городах, это Болонья, Флоренция, Рим, Турин, сообщает бюллетень на сайте итальянского Минздрава. Лидируют в списке самых горячих точек Милан и Флоренция, там температура превысит 35° C, в Риме - "всего" 33° C!

Мэр Рима Роберто Гуальтьери подписал указ о чрезвычайных мерах по предотвращению пожаров и последствий волн тепла. Документ, в числе прочего, запрещает разводить огонь в парках и кемпингах, а также обязывает открывать кондиционированные общественные учреждения, например, библиотеки, для пожилых, где люди смогут "пересидеть" самые тяжелые часы. В регионе Лацио, к которому относится столица Италии, также останавливают работы на открытом воздухе в период с 12 до 16 часов.

Причина столь раннего зноя в Италии и соседних странах - мощный субтропический антициклон, накрывший Южную Европу и резко изменивший климатическую картину конца мая. Ожидается, что столбик термометра немного опустится к выходным.

 

Комментарии (0)

Главные новости

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Важно

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Важно

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Важно

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта) (1)

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Важно 18:08

Важно

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Выбор редакции 18:04

Выбор редакции

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

Мир 17:52

Мир

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Бизнес 17:42

Бизнес

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Азбука здоровья 17:29

Азбука здоровья

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Важно 17:29

Важно

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Новости Латвии 17:27

Новости Латвии

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

