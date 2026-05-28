Слайдиньш: Путин не может остановить войну

Объективный анализ текущей ситуации показывает, что Путин (президент России Владимир Путин) оказался в ловушке созданных им самим механизмов войны, и выход из них представляет для него экзистенциальную опасность. По мнению Я. Слайдиньша, можно выделить три основных фактора, делающих его положение безнадежным.

Первый из них заключается в том, что Путин не может остановить войну, поскольку это вызовет недовольство значительной части населения внутренних районов страны. Продолжение войны приведет к огромным расходам и экономическим потерям, что может вызвать резкое падение производства, подобное тому, что произошло в 1990-х годах, когда «в России все держалось на волоске», — сказал Я. Слайдиньш.

Во-вторых, война, тем не менее, создала новую элиту (военных командиров, промышленников военно-промышленного комплекса), которая после окончания конфликта потеряет все (статус, деньги). Это может создать риск фрагментации элиты и привести к крайне негативным последствиям.

В-третьих, конечно, сотни тысяч солдат с боевым опытом и оружием, возвращающихся с фронта, могут стать источником нестабильности. «Их больше не будут заставлять работать на токарном станке или, получив мотыгу или косу, использовать в сельском хозяйстве. Они привыкли получать такую ​​зарплату и травмированы войной», — заключил Я. Слайдиньш.

Таким образом, Путин загнал себя в ситуацию, когда любой исход – как продолжение, так и прекращение войны – может представлять угрозу для режима. Эффективные удары украинских вооруженных сил по российской территории, включая глубокие удары на расстояние более 1000 км через российскую инфраструктуру, стали фактором, подрывающим стабильность режима Путина и его имидж «сильного лидера».

Возникает вопрос, отличалась бы сейчас ситуация на украинском фронте, если бы Запад не боялся «красных линий» Путина и не препятствовал Украине в проведении глубоких ударов по российской территории, например, ракетами, раньше, начиная с 2022 года. Слайдиньш напомнил, что весной 2022 года Украина имела стратегическую инициативу, россияне бежали из Киева, были вытеснены из Харькова, и Херсон был освобожден.

Боялись ли западные страны, что, будучи вытесненными из Украины, россияне устремятся в страны Балтии? Слайдиньш признал, что это хороший вопрос для размышления.

Напротив, растущий арсенал украинской армии теперь ставит перед Кремлем дилемму. Российские чиновники, вероятно, давно знали об уязвимости России перед оружием большой дальности и прилагали все усилия, чтобы лишить Украину таких возможностей. С 2022 года неоднократно поднимался вопрос о ракетах, разжигалась дипломатия, Путин и другие угрожали, а когда поставки ракет большой дальности от партнеров казались близкими к Киеву, Путин вмешивался с угрозами и предупреждениями о серьезных последствиях, и это сработало.

Украинские вооруженные силы систематически пытались уничтожить российские системы ПВО в прифронтовой зоне. Теперь в них есть «дыры», и летают беспилотники. Решение Путина сократить парад 9 мая на Красной площади показывает, что россияне боялись нападений на Москву, потому что там тоже есть «дыры», — так описывается общая ситуация, сказал Слайдиньш.

Главный стратегический вывод Слайдиньши по итогам заключается в том, что Россия пытается компенсировать ограниченные результаты на фронте за счет усиления воздушного давления, демонстративного использования новых средств уничтожения и усиления информационно-психологического влияния. В ответ Украина все больше комбинирует три компонента: защиту городов и критической инфраструктуры, дипломатическую мобилизацию партнеров и системное давление на военно-экономическую базу противника.

Россия все больше полагается на истощение, запугивание и давление на гражданскую стабильность, ожидая, что украинцы начнут протестовать, заявляя о своем желании мира. «Но там никто не будет протестовать, после всех этих лет, нет… украинцы будут готовы терпеть такие обстрелы, но никто не будет протестовать», — считает Слайдиньш.

Ответ Украины будет следующим: усиление ПВО, систематическое уничтожение военно-экономической инфраструктуры противника, развитие собственного оборонного производства, технологическое укрепление, укрепление тыла и длительная дипломатическая работа.

Особое внимание следует уделить информационному аспекту войны. Российское информационное пространство продолжает популяризировать стандартные нарративы — о возможных ударах исключительно в военных целях, об истощении украинской ПВО или об усталости Запада от поддержки Украины, заявил Слайдиньш.